Трамп: Путина впечатлила операция США и Израиля против Ирана

Президент США Дональд Трамп сказал, что их последний телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным прошел очень хорошо. Собеседники обсудили Украину, Венесуэлу, а также затронули кризис на Ближнем Востоке. По словам господина Трампа, Владимир Путин оценил военную операцию США и Израиля против Ирана.

«Мы говорили об этом с президентом Путиным. Он был очень впечатлен тем, что увидел, потому что никто никогда не видел ничего подобного»,— заявил господин Трамп. Президент России, по его словам, «очень бы хотел» помочь в разрешении кризиса в регионе.

Дональд Трамп также поделился тем, как прошел их разговор по поводу разрешения конфликта на Украине. «Мы говорили об Украине — это просто бесконечная борьба. Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть, они, похоже, не могут договориться. Но я думаю, что это был позитивный звонок по данной теме»,— заявил Дональд Трамп.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин во время телефонного разговора рассказывал своему коллеге об успешном продвижении российских войск на Украине. Президент, по словам господина Ушакова, объяснил, что этот фактор должен побудить Киев «пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта».