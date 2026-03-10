Стоимость нефти Brent откатилась до $89 за баррель

Нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE торгуется на отметке $89,6 за баррель. Цена, по данным на 5:54 мск, снижалась на 3,2%.

Вчера цена Brent на бирже превышала $119 за баррель. Стоимость российской нефти приближалась к отметке в $120 впервые с 17 июня 2022 года. Резкий рост цен произошел из-за ограничения движения танкеров по Ормузскому проливу, который произошел из-за военного конфликта США и Израиля против Ирана. Цене на нефть предсказывали рост до $215.

Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что США и Израиль сломили Иран и война почти что закончена. Также он объявил о том, что Вашингтон собирается отменить санкции, связанные с нефтяным сектором, чтобы сдержать рост цен на нефть.