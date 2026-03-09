Трамп: война с Ираном почти закончена

Президент Дональд Трамп заявил, что США и Израиль сломили Иран: у исламской республики, по его словам, не осталось «ни флота, ни связи, ни военно-воздушных сил». Война, считает господин Трамп, почти что закончена.

«От их ракет почти ничего не осталось. Их дроны уничтожаются повсюду, включая производственные мощности... Они уже использовали все, что у них было, и им лучше не пытаться выкидывать никакие фокусы, иначе это будет конец этой страны... Если они сделают что-то плохое, это будет концом Ирана, и вы больше никогда не услышите этого названия»,— заявил господин Трамп в интервью CBS News.

Вместе с тем президент добавил, что США могут «сделать многое» в отношении Ормузского пролива. Он заявил, что канал сейчас открыт и суда заходят в него, но отметил, что все еще «раздумывает о том, чтобы взять канал под контроль».

Президент не стал комментировать назначение Моджтаба Хаменеи на должность верховного лидера Ирана. «У меня нет никакого послания для него»,— сказал глава Белого дома. Он добавил, что у него есть другой человек на примете, который должен возглавить страну.