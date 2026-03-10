CNN: Иран планирует взимать «плату за безопасность» с судов в Персидском проливе

Иран завершает подготовку планов по взиманию «пошлины за безопасность» в Персидском заливе для нефтяных танкеров и коммерческих судов, принадлежащих странам-союзникам США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Мы держим в своих руках рычаг управления мировыми ценами на нефть, и США еще долго придется ждать, пока мы предпримем шаги для урегулирования цен. Энергетические рынки стали нестабильными, и мы продолжим борьбу до тех пор, пока Трамп не признает поражение»,— заявил иранский собеседник издания.

Ранее Дональд Трамп пообещал задействовать ВМС США для эскорта танкеров в Ормузском проливе. Через этот морской коридор, который соединяет Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке, транспортируется около 20% всех мировых запасов нефти и газа.