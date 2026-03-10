Путин назвал Трампу фактор для ускорения переговорного процесса по Украине

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом рассказал об успехе российских войск в зоне военных действий на Украине. Подробностями беседы поделился помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Это (продвижение войск.— "Ъ"), как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта»,— сообщил журналистам господин Ушаков.

Господин Трамп в ответ выразил заинтересованность в окончании конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что хотел бы, чтобы стороны как можно скорее прекратили огонь. «С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично»,— рассказал господин Ушаков.

Также президенты обсудили события в Иране — Владимир Путин высказал свои соображения насчет того, как можно было бы уладить конфликт, а Дональд Трамп дал свою оценку развития военных действий на Ближнем Востоке. Они также затронули вопрос о Венесуэле — «прежде всего в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», сказал помощник президента.

Состоявшаяся беседа «несомненно будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран», заявил господин Ушаков. Президент США во время разговора отметил, что такое общение должно осуществляться на регулярной основе, «и оба лидера сказали, что к этому готовы».