WSJ: советники Трампа призвали его как можно скорее завершить конфликт с Ираном

Советники президента США Дональда Трампа призывают его «сформулировать план вывода США из войны с Ираном» и объявить общественности, что «военные в значительной степени достигли своих целей». Как сообщают источники The Wall Street Journal, окружение президента полагает, что длительный конфликт способен негативно повлиять на консервативный электорат, который пока поддерживает военные действия против Ирана.

По данным издания, Дональд Трамп также проинформирован о результатах некоторых опросов общественного мнения, в соответствии с которыми большинство американцев выступают против войны. Кроме того, источники WSJ говорят об обеспокоенности советников президента растущими ценами на нефть и связанными с этим перспективами республиканцев на промежуточных выборах в США. Сам же президент якобы удивлен тому, что Тегеран не сдается, несмотря на достижения американо-израильских войск.

Вчера Дональд Трамп объявил, что война с Ираном «почти закончена» — он уверил, что США и Израиль разгромили военный потенциал исламской республики. При этом он не назвал четких сроков завершения кампании в Иране. Некоторые представители администрации Трампа заявили WSJ, что до тех пор, пока Тегеран продолжает атаковать страны Ближнего Востока, «США вряд ли смогут легко выйти из войны». В своих заявлениях господин Трамп также отметил, что готов продолжать наносить удары по Ирану, если страна продолжит блокировать поток нефти через Ормузский пролив.