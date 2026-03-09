Главные новости за 9 марта. Кавказ

В 2025 году доходная часть бюджета Кисловодска за счет поступлений от туристического налога пополнилась на 287 млн руб. Темп роста в сравнении с курортным сбором 2024 года достиг 107,8%, абсолютный прирост составил 20 млн руб.

В 2026 году в Ставропольском крае планируют реализовать 17 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Это позволит создать более 640 новых рабочих мест.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил результаты проверки обращения жителей города Ипатово Ставропольского края о ненадлежащем состоянии мемориала воинам Гражданской и Великой Отечественной войн. Памятник является объектом культурного наследия.

Окало 3 тыс. жителей Ставрополя внесли предложения по созданию современных пространств в городе в 2027 году. Отбор предложений по благоустройству проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Заявки принимаются до 26 марта на портале Госуслуг.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий (ст. 213 УК РФ) в отношении участника СВО в одном из ресторанов Пятигорска. Потерпевший пояснил, что уже обращался в правоохранительные органы, однако, в ходе проверки не были установлены все обстоятельства происшествия.

В Ипатовском округе отремонтируют более 3,2 км дороги к п. Залесному. На реализацию проекта направлено 68 млн руб. Ремонт проведут по краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы» до конца мая 2026 года.