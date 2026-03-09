На Ставрополье реализуют 17 сельхозинвестпроектов в 2026 году

В 2026 году в Ставропольском крае планируют реализовать 17 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Это позволит создать более 640 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

Один из этих проектов — по созданию тепличного овощеводства, будет реализован в Андроповском округе.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в 2025 году ставропольские аграрии получили 6,3 млрд рублей господдержки, 5 млрд из них — из федерального бюджета, остальные 1,3 млрд руб. — из краевого. Господдержка идет по 35–40 направлениям, включая растениеводство, животноводство, агрострахование и малые хозяйства.

Наталья Белоштейн