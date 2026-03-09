Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Ставрополье отремонтируют дорогу за 68 млн рублей

В Ипатовском округе отремонтируют более 3,2 км дороги к п. Залесному. На реализацию проекта направлено 68 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дорогу отремонтируют по краевой госпрограмме «Развитие транспортной системы» до конца мая 2026 года.

Планируется замена асфальтового покрытия, укрепление обочин, нанесение дорожной разметки и установка новых дорожных знаков. В министерстве отметили, что эта дорога используется для поездок в районный центр и доставки детей в школы.

Наталья Белоштейн

