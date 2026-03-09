В Пятигорске возбудят уголовное дело по факту избиения участника СВО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий (ст. 213 УК РФ) в отношении участника СВО в одном из ресторанов Пятигорска. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Поводом для расследования стало обращение участника СВО к председателю СК России в социальных сетях. Потерпевший пояснил, что уже обращался в правоохранительные органы, однако, по его словам, в ходе проверки не были установлены все обстоятельства происшествия.

В ведомстве добавили, что СУ СК России по Ставропольскому краю организовало новую проверку.

Наталья Белоштейн