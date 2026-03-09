Жители Ставрополя направили 3 тысячи предложений по благоустройству

Окало 3 тыс.жителей Ставрополя внесли предложения по созданию современных пространств в городе в 2027 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Отбор предложений по благоустройству проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Заявки принимаются до 26 марта на портале Госуслуг.

Из перечня поступивших предложений будет сформирован список территорий для финального голосования. Та территория, которая получит больше всего голосов, будет включена в план благоустройства на 2027 год.

Наталья Белоштейн