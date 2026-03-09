СКР проверит состояние мемориала воинам Великой Отечественной войны в Ипатово

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил результаты проверки обращения жителей города Ипатово Ставропольского края о ненадлежащем состоянии мемориала воинам Гражданской и Великой Отечественной войн. Памятник является объектом культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации жителей города, плиточная облицовка на нескольких памятниках деформирована и частично обрушилась, на табличках с именами героев образовались трещины.

«Кроме того, уборка территории комплекса от мусора должным образом не осуществляется. Отмечается, что в 2024 году на реставрацию мемориала выделялись значительные денежные средства, однако работы выполнены некачественно»,— добавили в ведомстве.

По данному факту СУ СК России по Ставропольскому краю организована процессуальная проверка.

Наталья Белоштейн