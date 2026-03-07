Главные новости за 7 марта. Ростов-на-Дону и область

Ростов-на-Дону расположился на 52-м месте среди регионов России по качеству общественного транспорта. В 2022 году город находился на 18 позиций выше.

Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону в судебном порядке добивается запрета деятельности религиозной группы «Международный союз евангельских христиан-баптистов».

Вечером 6 марта и в ночь на 7 марта украинские БПЛА сбили над Чертковским, Шолоховским и Миллеровским районами.

Прокуратура выявила нарушения в работе дома отдыха локомотивных бригад в Ростовской области. Пожарные извещатели в доме отдыха оказались неисправны, а эвакуационные пути и выходы — в ненадлежащем состоянии. Кроме того, отсутствовала обязательная техническая документация.

В Ростовской области возобновили работу автобусные маршруты №333 «ст. Грушевская — г. Новочеркасск» и №356 «ст. Бессергеневская — г. Новочеркасск».