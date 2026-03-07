В Ростовской области возобновили работу маршруты №333 и №356

В Ростовской области возобновили работу автобусные маршруты №333 «ст. Грушевская — г. Новочеркасск» и №356 «ст. Бессергеневская — г. Новочеркасск». Об этом сообщила в своем Telegram-канале замгубернатора региона — министр транспорта Алена Беликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 7 марта автобусы вышли на маршруты и начали курсировать по установленному графику.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», министерство транспорта Ростовской области завершило поиск перевозчика для обслуживания маршрутов из двух станиц в Новочеркасск.

Мария Хоперская