Прокуратура требует запретить в Ростове деятельность группы христиан-баптистов
Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону в судебном порядке добивается запрета деятельности религиозной группы «Международный союз евангельских христиан-баптистов». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Заместитель прокурора Первомайского района, как следует из пояснения: действует в интересах «неопределенного круга лиц». Поводом к иску стало нарушение требований федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Детали искового заявления не уточняются.
Территориальная структура религиозной организации состоит из 17 объединений (в том числе Ростово-Донецкого).