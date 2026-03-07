Прокуратура требует запретить в Ростове деятельность группы христиан-баптистов

Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону в судебном порядке добивается запрета деятельности религиозной группы «Международный союз евангельских христиан-баптистов». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместитель прокурора Первомайского района, как следует из пояснения: действует в интересах «неопределенного круга лиц». Поводом к иску стало нарушение требований федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Детали искового заявления не уточняются.

Территориальная структура религиозной организации состоит из 17 объединений (в том числе Ростово-Донецкого).

Мария Хоперская