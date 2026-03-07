На Дону прокуратура нашла нарушения в работе дома отдыха локомотивных бригад

Прокуратура выявила нарушения в работе дома отдыха локомотивных бригад в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Лиховская транспортная прокуратура и сотрудники регионального управления МЧС России провели проверку. Пожарные извещатели в доме отдыха оказались неисправны, а эвакуационные пути и выходы — в ненадлежащем состоянии. Кроме того, отсутствовала обязательная техническая документация.

Начальнику Ростовской дистанции гражданских сооружений внесли представление, нарушения устранили. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) с назначением наказания в виде штрафа.

Мария Хоперская