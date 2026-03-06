Главные новости за 6 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

ВТБ оспаривает ликвидацию воронежского яблочного производителя ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Истец также требует признать недействительной запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 13 ноября 2025 года о начале процедуры ликвидации компании и обязать налоговую внести данные о ее недействительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Воронеж вложит еще 420 млн руб. в развитие интеллектуальной транспортной системы. Подрядчику предстоит смонтировать более 350 тактических и стратегических детекторов транспорта, более 100 дорожных контроллеров двух разных типов, а также обеспечить работу 109 средств криптографической защиты информации и свыше 130 обзорных и купольных камер видеонаблюдения.

Белгородские власти попросили помощи правительства РФ в установке 700 укрытий. По информации пресс-службы облправительства, в регионе уже установлено более 2,5 тыс. укрытий для защиты населения. Расположение объектов корректируют в зависимости от времени года.

Липецкий министр физкультуры и спорта Ксения Казакова ушла в отставку. Исполнение обязанностей главы регионального ведомства возложено на замруководителя Татьяну Свистунову до назначения нового министра в установленном порядке. На вопрос «Ъ-Черноземье» о деталях увольнения госпожи Казаковой в облправительстве ответили, что «заявление написано по собственному желанию».

Курское отделение ЕР приостановило членство Владимира Токарева. Господин Токарев написал заявление о выходе из партии и отставке с поста спикера в середине этой недели. Перед этим губернатор Александр Хинштейн на совещании в облправительстве рассказал, что супруга господина Токарева является совладелицей фирмы, занимающейся уборкой Курска от снега и незаконным строительством на берегу реки.

Дороги Орловской области приведут в порядок за 3,6 млрд руб. За эту сумму требуется в период с 16 апреля 2026-го по 31 октября 2027-го привести в порядок в общей сложности 3840,8 км дорог. Работы, среди прочего, предполагают обновление разметки, замену либо установку дорожных знаков и ограждений, а также автопавильонов и светильников.

Тамбовские дольщики приобрели через эскроу-счета квартиры почти на 7 млрд руб. Всего ими было приобретено почти 1,4 тыс. готовых квартир. В среднем на одного покупателя жилья в новостройке приходится около 3,4 млн руб. на счете эскроу.

Егор Якимов