Курское отделение ЕР приостановило членство Владимира Токарева

Вчера, 5 марта, в региональном исполкоме прошло заседание президиума регионального политического совета курского регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР). На нем приняли решение приостановить членство в партии спикера городского собрания Курска Владимира Токарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Токарев

Фото: vk.com / tokarev_kgs Владимир Токарев

Фото: vk.com / tokarev_kgs

Господин Токарев написал заявление о выходе из партии и отставке с поста спикера в середине этой недели. Перед этим губернатор Александр Хинштейн на совещании в облправительстве рассказал, что супруга господина Токарева является совладелицей фирмы, занимающейся уборкой Курска от снега и незаконным строительством на берегу реки. «Усматриваю в этом не только признаки конфликта интересов, но и нарушения антимонопольного законодательства. Ситуация, когда депутат горсобрания голосует за формирование бюджета, а потом часть из этих денег попадает в его семейный бюджет, вызывает, мягко говоря, недоумение»,— сказал глава региона, обращаясь к спикеру.

Заявление Владимира Токарева о сложении полномочий пока не рассмотрено. Он возглавляет горсобрание Курска с 2022 года. Господин Токарев входил в состав пяти последних созывов парламента.

Помимо приостановки членства господина Токарева на минувшем заседании президиума приняли решение о назначении на должность исполнительного секретаря местного отделения ЕР Сеймского округа Ольги Богдановой, работающей в администрации Железногорска.

Владимир Зоркий