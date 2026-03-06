Дороги Орловской области приведут в порядок за 3,6 млрд рублей

Казенное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» (КУ ОО «Орелгосзаказчик») начало искать подрядчика для выполнения работ по содержанию автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Начальная цена контракта составляет 3,56 млрд руб. За эту сумму требуется в период с 16 апреля 2026-го по 31 октября 2027-го привести в порядок в общей сложности 3840,8 км дорог. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Автомобильные дороги относятся:

4,4 км — ко II категории;

719,9 км — к III категории;

2790,5 км — к IV категории;

325,9 км — к V категории.

Работы, среди прочего, предполагают обновление разметки, замену либо установку дорожных знаков и ограждений, а также автопавильонов и светильников. Гарантийный срок на результаты составляет от 3 месяцев до 10 лет в зависимости от вида работ. Заявки на участие в аукционе принимают до 23 марта. Итоги торгов подведут 26 марта.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что воронежское казенное учреждение «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» ищет подрядчика для нанесения горизонтальной дорожной разметки на дорогах облцентра. Начальная цена контракта составляет 268,3 млн руб.

Денис Данилов