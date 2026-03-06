Белгородские власти попросили помощи правительства РФ в установке 700 укрытий

Власти Белгородской области обратились в правительство РФ и ждут поступления денег для установки 700 модульных укрытий в приграничных районах. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении 6 марта.

«Деньги сразу же отдаем в производство и начнем поставлять уже вдоль всего приграничья — это у нас 300 километров», — отметил господин Гладков.

По информации пресс-службы облправительства, в регионе уже установлено более 2,5 тыс. укрытий для защиты населения. Расположение объектов корректируют в зависимости от времени года. Рядом с укрытиями размещены большие аптечки, чтобы в случае обстрела раненым могли оказать первую помощь до прибытия врачей. Кроме того, внутри каждого укрытия есть инструкции с алгоритмами действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что с начала специальной военной операции на территории Белгородской области восстановили более 700 вышек сотовой связи. Из них 42 — в 2026 году. Вячеслав Гладков назвал повреждение вышек «одной из больших проблем».

Денис Данилов