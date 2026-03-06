Воронеж вложит еще 420 млн в развитие интеллектуальной транспортной системы

Областное казенное учреждение «Региональный центр безопасности» начало искать подрядчика для развития интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Воронежской городской агломерации. Начальная цена контракта составляет 420 млн руб. Работы требуется выполнить в два этапа до 31 января 2027 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По условиям технического задания будущему подрядчику среди прочего предстоит смонтировать более 350 тактических и стратегических детекторов транспорта, более 100 дорожных контроллеров двух разных типов, а также обеспечить работу 109 средств криптографической защиты информации и свыше 130 обзорных и купольных камер видеонаблюдения. Работы профинансируют из областного бюджета и федеральной казны, говорится в проекте контракта.

Заявки на участие в аукционе принимают до 23 марта. Итоги аукциона подведут 25 марта.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ноябре 2025 года победителем аукциона на передачу данных для ИТС Воронежской городской агломерации стал единственный участник торгов — ПАО «Ростелеком». Компания не снижала начальную цену контракта в 40,4 млн руб.

Денис Данилов