Тамбовские дольщики приобрели через эскроу-счета квартиры почти на 7 млрд рублей

Банки перечислили строительным компаниям Тамбовской области около 6,8 млрд руб. со счетов эскроу по итогам 2025 года. За этот период жители региона приобрели с помощью механизма проектного финансирования почти 1,4 тыс. готовых квартир. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На 1 января 2026 года дольщики разместили на эскроу-счетах более 7,5 млрд руб. За год эта сумма выросла на 1,5 млрд. В среднем на одного покупателя жилья в новостройке приходится около 3,4 млн руб. на счете эскроу. На начало года между банками и застройщиками действуют 22 кредитных договора на сумму свыше 9,6 млрд руб.

С 2019 года тамбовские дольщики купили почти 7 тыс. квартир.

По итогам 2025 года жители Липецкой области с помощью механизма проектного финансирования долевого строительства приобрели почти 1,8 тыс. готовых квартир на сумму около 9 млрд руб.

Алина Морозова