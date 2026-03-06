Липецкий министр физкультуры и спорта Ксения Казакова ушла в отставку

Министр физической культуры и спорта Липецкой области Ксения Казакова приняла решение уйти в отставку. Исполнение обязанностей главы регионального ведомства возложено на замруководителя Татьяну Свистунову до назначения нового министра в установленном порядке. Об этом официально сообщили в правительстве Липецкой области 6 марта.

На вопрос «Ъ-Черноземье» о деталях увольнения госпожи Казаковой в облправительстве ответили, что «заявление написано по собственному желанию».

Ксения Казакова возглавляла ведомство в течение года — она начала работу на посту с 5 марта 2025-го. Ее предшественник Михаил Маринин освободил кресло после шести лет работы.

Госпожа Казакова до этого возглавляла министерство молодежной политики Липецкой области и департамент по физической культуре и спорту администрации Липецка. Она родилась в 1985 году в Воркуте, окончила Московский государственный университет культуры и искусств. Имеет опыт работы на федеральном телевидении и в Центре сборных команд России. Также Ксения Казакова возглавляла городской детско-юношеский центр «Спортивный» и организовала Липецкое спортивное сообщество.

Денис Данилов