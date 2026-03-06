Главные новости за 6 марта. Кавказ

Прокуратура Ставропольского края направила в Ессентукский городской суд уголовное дело бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики, которого обвиняют в организации убийства из корыстных побуждений по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Ессентукский городской суд поступили уголовные дела, возбужденные в отношении троих бывших чиновников министерства строительства и архитектуры Ставропольского края.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики по итогам 2025 года достигли более 33 млрд руб. Это на 15% превышает показатель 2024 года.

Ставропольское УФАС России наложило штраф в размере 100 тысяч рублей на администрацию города-курорта Ессентуки за неисполнение предписания антимонопольного органа.

Пятигорская городская дума присвоит названия Дилижансная и Минская двум новым улицам в районе Ботанического сада.

Черкесский городской суд провел очередные слушания по делу 29 подсудимых, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищении 371 млн руб. Суд удовлетворил ходатайства о допуске общественных защитников — родственников шестерых подсудимых, а также рассмотрел просьбы о замене государственных адвокатов. В ходе заседания суд заслушал показания восьми свидетелей обвинения.