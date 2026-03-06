В Пятигорске появятся две новые улицы, названные в честь городов-побратимов

Пятигорская городская дума присвоит названия Дилижансная и Минская двум новым улицам в районе Ботанического сада. Председатель думы Дарья Самольянец объявила об этом в Региональном информационном центре «ТАСС Кавказ». Заседание, где примут окончательное решение, назначено на конец марта 2026 года.

Дарья Самольянец отметила, что улицы появятся в новом районе курорта. Пятигорск активно развивает побратимские связи: Дилижан из Армении, Дэчжоу из китайской провинции Шаньдун, Заводской район Минска из Беларуси и Кочин из индийского штата Керала. Глава города Дмитрий Ворошилов ранее объявил 2026 год Годом городов-побратимов на заседании думы.

Эта инициатива укрепляет международные связи Пятигорска, население которого превышает 150 тысяч человек, который также является официальной столицей СКФО. Курортный город на Ставрополье уже реализует совместные проекты с партнерами. Например, в феврале 2026 года делегация Пятигорска посетила Дилижан и договорилась о сквере дружбы в центре армянского города с памятным знаком. Работы завершат в 2026 году, армянская община Пятигорска подключится к проекту.

Мэр Дилижана Давид Саргсян назвал отношения с Пятигорском крепким фундаментом добрососедства. Делегация возложила цветы к мемориалу героям Великой Отечественной войны и пригласила партнеров на парад Победы 9 мая. Пятигорский завод «Профитэкс» заключил контракт на поставку оборудования фирме «Еремян Фарм» в Ереване.

С Минском связи тоже набирают обороты. Заводской район стал побратимом Пятигорска недавно, и новая улица Минская символизирует это партнерство. Пятигорск насчитывает свыше 300 улиц, но новые появляются в развивающихся районах вроде Ботанического сада. Решение думы логично вписывается в Год побратимских городов: администрация фокусируется на культурных, экономических и образовательных проектах.

Такие шаги повышают привлекательность Пятигорска как курорта. Город ежегодно принимает тысячи туристов благодаря минеральным источникам и близости к Кавказским Минеральным Водам. Побратимские инициативы усиливают имидж Ставропольского края на международной арене. Жители ждут обновлений от конца марта, когда думы утвердит названия официально.

Станислав Маслаков