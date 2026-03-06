Экс-председателя правительства КЧР осудят по подозрению в заказном убийстве

Прокуратура Ставропольского края направила в Ессентукский городской суд уголовное дело бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики, которого обвиняют в организации убийства из корыстных побуждений по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый владел акциями завода минеральных вод в Ессентуках и хотел полностью захватить предприятие. В 2001 году он решил устранить конкурента, который также имел долю в компании. Для реализации плана экс-глава правительства за $50 тыс. нанял киллера. Утром 13 сентября 2001 года исполнитель произвел более 30 выстрелов из автоматического оружия по бизнесмену возле здания пожарно-спасательной части в Ессентуках. Партнер скончалась на месте от полученных ранений.

Фигуранту грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Константин Соловьев