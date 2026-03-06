Бюджет Северной Осетии в 2025 году увеличил доходы на 15%

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале, что налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики по итогам 2025 года достигли более 33 млрд руб. Это на 15% превышает показатель 2024 года.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Меняйло обсудил исполнение бюджета и инфраструктурные проекты с министром финансов России Антоном Силуановым на встрече в Москве. Федеральная поддержка в 2025 году составила 15,1 млрд руб. дотаций на балансировку бюджета и 12,7 млрд руб. целевых трансфертов для национальных проектов и госпрограмм.

Республика активно использует инфраструктурные бюджетные кредиты. В 2022–2024 годах Северная Осетия получила свыше 1 млрд руб. на развитие туристической, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры. До 2030 года казначейство выделит еще 1,8 млрд руб. на эти цели. Туризм стал ключевым драйвером роста: налоги от туристического бизнеса выросли в 2,4 раза за год и достигли 14,7 млн руб. В программе льготного кредитования реализуют семь инвестиционных проектов, которые создадут около 100 номеров в отелях. Объем кредитного портфеля уже дошел до 13,4 млрд руб.

Данные подтверждают устойчивый рост доходов. За январь–сентябрь 2025 года налоговые поступления составили 15,3 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее, отметили в минфине республики. Консолидированный бюджет за девять месяцев собрал 43,8 млрд руб. доходов при расходах свыше 45 млрд руб., дефицит достиг 1,2 млрд руб. Республиканский бюджет показал доходы 37 млрд руб., включая 20,7 млрд руб. безвозмездных поступлений (11 млрд руб. дотаций и 9,6 млрд руб. трансфертов), расходы — 38,7 млрд руб. с дефицитом 1,6 млрд руб.

Валовой региональный продукт Северной Осетии в 2025 году вырос на 50 млрд руб. и достиг 355 млрд руб. Рост обеспечили инвестиции в основной капитал, агропромышленный комплекс, промышленность, логистику и туризм. Совместно с ФНС регион собрал дополнительно 6,35 млрд руб. доходов во все бюджеты по сравнению с 2024 годом. За первое полугодие 2025 года налоговые и неналоговые доходы выросли на 8,2% до более 23 млрд руб.. Самозанятые перечислили в бюджет 230 млн руб., что в 1,7 раза больше, чем в 2024 году (137 млн руб.).

Станислав Маслаков