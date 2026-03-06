УФАС оштрафовало мэрию Ессентуков на 100 тысяч рублей

Ставропольское УФАС России наложило штраф в размере 100 тысяч рублей на администрацию города-курорта Ессентуки за неисполнение предписания антимонопольного органа, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чиновники не продлили договоры на размещение нестационарных торговых объектов, что нарушило пункт 8 части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Это решение усиливает контроль за муниципальными властями в Ставропольском крае, где проблемы с торговлей возникают регулярно.

УФАС ранее возбудило дело против администрации Ессентуков после жалобы предпринимателя, чьи торговые объекты остались без пролонгации без обоснованных причин. Орган местного самоуправления отказался готовить дополнительные соглашения, хотя закон требует равного доступа к рынку торговли. В результате УФАС выдало предписание: в течение одного месяца чиновники должны были направить заявителю бумаги о продлении срока размещения объектов.

Администрация проигнорировала требование, и к дедлайну сведения об исполнении не поступили в УФАС. Антимонопольщики квалифицировали бездействие как прямое нарушение, которое ограничивает конкуренцию среди торговцев в курортном городе. Штраф в 100 тыс. руб. соответствует нормам Кодекса об административных правонарушениях (часть 7 статьи 19.5 КоАП РФ) для органов власти.

В 2024 году администрация Ессентуков издала постановление №1161 от 16 сентября «О мерах по борьбе с самовольно установленными нестационарными объектами», где прописала порядок демонтажа нелегальных конструкций. Документ определяет незаконные НТО как те, что стоят после расторжения договоров, включая торговые палатки и контейнеры. Несмотря на эти правила, власти необоснованно отказали в пролонгации легальным объектам, что создало барьеры для бизнеса.

Станислав Маслаков