Черкесский суд допустил к делу о хищении пенсий в Ингушетии общественных защитников

Черкесский городской суд провел очередные слушания по делу 29 подсудимых, обвиняемых в создании преступного сообщества и хищении 371 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд удовлетворил ходатайства о допуске общественных защитников — родственников шестерых подсудимых, а также рассмотрел просьбы о замене государственных адвокатов. В ходе заседания суд заслушал показания восьми свидетелей обвинения.

Троим обвиняемым назначили домашний арест, 26 человек содержатся под стражей до 31 января 2026 года. Следующее заседание назначено на 12 марта 2026 года.

Константин Соловьев