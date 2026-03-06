Дело о взятках чиновников минстроя Ставрополья рассмотрит суд Ессентуков

В Ессентукский городской суд поступили уголовные дела, возбужденные в отношении троих бывших чиновников министерства строительства и архитектуры Ставропольского края. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, бывший заместитель министра и экс-исполняющий обязанности министра обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством в крупном размере. Им инкриминируют два эпизода преступлений по пунктам «а», «б», «в» части 5 ст. 290 УК РФ. Третьей фигуранткой стала бывший старший государственный инспектор министерства, которая обвиняется по ч. 3 и пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получении взятки через посредника в значительном и крупном размерах).

Согласно материалам дела, должностные лица получали денежные средства от застройщиков Ессентуков и их представителей. В обмен чиновники обеспечивали беспрепятственное прохождение итоговых проверок строительных работ, а также изготавливали и подписывали заключения о соответствии построенных или реконструированных объектов капитального строительства требованиям проектной документации и техническим регламентам.

Константин Соловьев