Организаторам шоу «Щелкунчик на льду» в Ярославле предъявят групповой иск

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области предложило купившим билеты на шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» присоединиться к групповому иску. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Шоу должно было пройти 4 января в УКСК «Арена 2000. Локомотив», однако было отменено. Было запланировано два показа.

«Потребители обратились в адрес ООО "Ледовые сезоны" с требованием о возврате денежных средств. Юридическое лицо в добровольном порядке не возвращает уплаченные деньги за неоказанные услуги»,— говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

Желающим присоединиться к коллективному иску в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области предлагают сделать это, приложив билеты на мероприятие, чек об оплате билетов, снимок экрана с уведомлением о переносе и ряд других документов. Заявления будут принимать до 13 марта. По всем интересующим вопросам можно обратиться на горячую линию ведомства в Ярославле.

Ранее об аналогичном иске сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Концерты ледового шоу были отменены в разных городах страны из-за финансовых проблем.

Антон Голицын