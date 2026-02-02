Из-за отмены ледового шоу «Щелкунчик» в Екатеринбурге составят коллективный иск

Роспотребнадзор Свердловской области намерен подготовить коллективный иск к организатору несостоявшегося в Екатеринбурге ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» ООО «Ледовые сезоны», сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Так как организатор в добровольном порядке не возвращает деньги за неоказанные услуги, Управление Роспотребнадзора предлагает пострадавшим потребителям присоединиться к групповому иску»,— говорится в сообщении.

Для участия в иске пострадавшим потребителям, которые ранее уже направляли заявление в юридический адрес организатора, необходимо до 2 марта подать в Управление Роспотребнадзора полный пакет документов. В него входят — оригиналы заявления о присоединении, банковские реквизиты, расписка о взаимодействии по электронной почте, копии паспорта, билетов, чека об оплате и почтовой квитанции об отправке заявления об отказе от услуг в адрес ООО «Ледовые сезоны». Заявления и документы можно подать лично в Управление Роспотребнадзора (пер. Отдельный, д. 3) или по почте по тому же адресу.

По данным Картотеки, ООО «Ледовые сезоны» основано 29 января 2020 года и зарегистрировано в Москве. Генеральным директором организации является Станислав Зылев.

Ледовое шоу «Щелкунчик с симфоническим оркестром» должно было состояться 23 декабря. Ранее покупатели билетов сообщали, что не могут вернуть билеты, несмотря на отмену мероприятия по инициативе организатора. По словам продюсера Яны Рудковской, шоу отменили во всех городах России из-за финансовых проблем.

Полина Бабинцева