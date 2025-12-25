Свердловский Роспотребнадзор ищет пострадавших после отмены шоу «Щелкунчика»

Свердловский Роспотребнадзор принимает обращения от жителей в связи с отменой ледового шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром», сообщили в ведомстве. Оно должно было состояться 23 декабря в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, организатор концерта не имеет права отменять мероприятие или переносить его дату проведения в одностороннем порядке.

Роспотребнадзор рекомендует потребителям обратиться с требованием о возврате денег и возмещении убытков к организатору по его юридическому адресу или к агенту, через которого были приобретены билеты. В случае отказа в добровольном порядке или игнорирования обращения ведомство предлагает обратиться в Управление Роспотребнадзора с документами, подтверждающими покупку билетов. Необходимо будет предоставить билеты, чеки, информацию об отправке претензии организатору и ответ, если он был получен.

Шоу организует московское ООО «Ледовые сезоны». По данным rusprofile компания основана 29 января 2020 года и зарегистрирована в Москве. Генеральным директором оганизации является Станислав Зылев.

Об отмене шоу стало известно накануне. Ранее покупатели билетов пожаловались, что не могут вернуть билеты, несмотря на отмену мероприятия по инициативе организатора.

Продюсер Яна Рудковская, жена фигуриста Евгения Плющенко, в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию. По ее словам, тур «Щелкунчик с симфоническим оркестром» отменяют практически во всех городах из-за финансовых проблем. Она заявила, что организатор шоу Станислав Зылев ранее не выполнил финансовые обязательства перед фигуристом Евгением Плющенко. «Я предупреждала всех организаторов не работать с этим человеком. Он всем должен деньги: билетным операторам, зрителям. Уж если он Плющенко почти 20 лет должен, то вряд ли закроет долги перед вами»,- добавила Яна Рудковская.

Полина Бабинцева