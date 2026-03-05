Главные новости за 5 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов приговорен Воронежским гарнизонным военным судом к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд также назначил генералу штраф в 17,95 млн руб. и лишил его воинского звания. Как следует из фабулы дела, в 2017–2023 годах он получил взятку от предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных. В январе 2026 года господин Муминджанов частично признал вину, заявив, что расценивал переданные ему 4,75 млн руб. как «дружескую материальную помощь» его семье.

Бывший менеджер воронежской строительной группы «Развитие» Алексей Болдыжов получил условный срок за коммерческий подкуп. Суд установил, что в 2022–2024 годах он брал у контрагентов почти 2 млн руб. за приемку работ и составление документации. В ГК «Развитие» заверили, что в компании выстроена «строгая система внутреннего контроля», позволяющая своевременно пресекать любые попытки отступления от закона. Прокуратура пыталась обжаловать мягкость приговора, но облсуд оставил его в силе.

Девятиклассники из приграничных школ Белгородской области в этом году освобождаются от ОГЭ и получат аттестаты по текущей успеваемости. Правительство РФ утвердило особый порядок сдачи экзаменов для приграничных территорий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Выпускники школ в свою очередь смогут выбирать: либо тоже получить аттестат без экзаменов, либо сдавать ЕГЭ в общем порядке. Особые правила действуют в приграничных регионах с 2023 года.

Президент Владимир Путин поручил предоставить кредитные каникулы военнослужащим, участвовавшим в боях в приграничных регионах, включая Курскую область. Изменения в законодательстве должны позволить аннулировать кредиты погибших при отражении атак. Тема поднималась еще в декабре на заседании СПЧ — глава комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова обратила внимание, что участники контртеррористических операций в приграничье пока не имеют таких гарантий.

Трое жителей Липецкой области вернулись из украинского плена в рамках обмена, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Бойцы находятся на территории Беларуси, где им помогают врачи и психологи, затем они смогут пройти реабилитацию в региональном центре или учреждениях Минобороны. Губернатор особо отметил настойчивость регионального омбудсмена Ираиды Тихоновой, благодаря которой военнослужащих включили в списки на обмен.

Константин Бобраков утвержден в должности руководителя департамента здравоохранения Орловской области — он исполнял эти обязанности с декабря прошлого года. Бобраков — выпускник Курского медуниверситета, успел поруководить облздравом еще в 2013-м, затем был главврачом психиатрической больницы, а до назначения возглавлял территориальный фонд ОМС. Помимо административной работы, он преподает в орловском университете и консультирует ректорат по медицинским вопросам. Экс-заместителя главы орловского депздрава Светлану Жирову приговорили к трем годам колонии за злоупотребление полномочиями.

Среднемесячная зарплата в Тамбовской области по итогам 2025 года выросла на 14,3% и достигла 63 тыс. руб., но с учетом инфляции реальный рост составил лишь 3,9%, подсчитал Тамбовстат. Традиционно лучше всех живется финансистам и страховщикам (более 91 тыс.), а также работникам обрабатывающей промышленности и АПК. Аутсайдеры — сотрудники административных услуг с зарплатой около 37 тыс. В первом полугодии прошлого года Тамбов занимал 89-е место по уровню зарплат среди крупных городов, оставшись аутсайдером Черноземья.

Ульяна Ларионова