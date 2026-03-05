Главные новости за 5 марта: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов приговорен Воронежским гарнизонным военным судом к десяти годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд также назначил генералу штраф в 17,95 млн руб. и лишил его воинского звания. Как следует из фабулы дела, в 2017–2023 годах он получил взятку от предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных. В январе 2026 года господин Муминджанов частично признал вину, заявив, что расценивал переданные ему 4,75 млн руб. как «дружескую материальную помощь» его семье.
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
Бывший менеджер воронежской строительной группы «Развитие» Алексей Болдыжов получил условный срок за коммерческий подкуп. Суд установил, что в 2022–2024 годах он брал у контрагентов почти 2 млн руб. за приемку работ и составление документации. В ГК «Развитие» заверили, что в компании выстроена «строгая система внутреннего контроля», позволяющая своевременно пресекать любые попытки отступления от закона. Прокуратура пыталась обжаловать мягкость приговора, но облсуд оставил его в силе.
Девятиклассники из приграничных школ Белгородской области в этом году освобождаются от ОГЭ и получат аттестаты по текущей успеваемости. Правительство РФ утвердило особый порядок сдачи экзаменов для приграничных территорий, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Выпускники школ в свою очередь смогут выбирать: либо тоже получить аттестат без экзаменов, либо сдавать ЕГЭ в общем порядке. Особые правила действуют в приграничных регионах с 2023 года.
Президент Владимир Путин поручил предоставить кредитные каникулы военнослужащим, участвовавшим в боях в приграничных регионах, включая Курскую область. Изменения в законодательстве должны позволить аннулировать кредиты погибших при отражении атак. Тема поднималась еще в декабре на заседании СПЧ — глава комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова обратила внимание, что участники контртеррористических операций в приграничье пока не имеют таких гарантий.
Трое жителей Липецкой области вернулись из украинского плена в рамках обмена, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Бойцы находятся на территории Беларуси, где им помогают врачи и психологи, затем они смогут пройти реабилитацию в региональном центре или учреждениях Минобороны. Губернатор особо отметил настойчивость регионального омбудсмена Ираиды Тихоновой, благодаря которой военнослужащих включили в списки на обмен.
Константин Бобраков утвержден в должности руководителя департамента здравоохранения Орловской области — он исполнял эти обязанности с декабря прошлого года. Бобраков — выпускник Курского медуниверситета, успел поруководить облздравом еще в 2013-м, затем был главврачом психиатрической больницы, а до назначения возглавлял территориальный фонд ОМС. Помимо административной работы, он преподает в орловском университете и консультирует ректорат по медицинским вопросам. Экс-заместителя главы орловского депздрава Светлану Жирову приговорили к трем годам колонии за злоупотребление полномочиями.
Среднемесячная зарплата в Тамбовской области по итогам 2025 года выросла на 14,3% и достигла 63 тыс. руб., но с учетом инфляции реальный рост составил лишь 3,9%, подсчитал Тамбовстат. Традиционно лучше всех живется финансистам и страховщикам (более 91 тыс.), а также работникам обрабатывающей промышленности и АПК. Аутсайдеры — сотрудники административных услуг с зарплатой около 37 тыс. В первом полугодии прошлого года Тамбов занимал 89-е место по уровню зарплат среди крупных городов, оставшись аутсайдером Черноземья.