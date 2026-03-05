Трое липецких военнослужащих вернулись из украинского плена

Из украинского плена в рамках обмена вернулись трое жителей Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Артамонов. По словам главы региона, в настоящее время военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где с ними работают врачи и психологи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти региона пообещали оказать бойцам всю необходимую помощь. В частности, реабилитацию они смогут пройти на базе центра «Сосновый бор» или в профильных учреждениях Минобороны РФ. «Главное, что парни теперь приедут домой, встретятся с родными и близкими»,— подчеркнул господин Артамонов. Губернатор также отметил вклад регионального уполномоченного по правам человека Ираиды Тихоновой. Благодаря настойчивости госпожи Тихоновой липецкие военнослужащие были включены в списки на обмен.

В июле 2025-го в рамках обмена пленными между Россией и Украиной также были освобождены трое военнослужащих из Липецкой области.

Кабира Гасанова