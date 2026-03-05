Путин поручил предоставить кредитные каникулы участникам боев в приграничье

Президент России Владимир Путин дал указание предоставить кредитные каникулы военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях в Курской, Белгородской и Брянской областях. Как следует из перечня поручений на сайте Кремля, речь идет о тех, кто выполнял задачи «по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ» в период «вооруженной провокации». Правом на кредитные каникулы и на списание долгов в случае гибели уже наделены участники СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава РФ поручил правительству внести изменения в законодательство, позволяющие аннулировать кредитные обязательства военнослужащих, погибших при отражении атак в приграничных регионах. Также до 1 июля кабмин должен изучить практику предоставления единовременных выплат семьям погибших участников СВО. При необходимости Владимир Путин потребовал скорректировать законодательство, уточнив порядок предоставления таких средств и круг получателей (включая категории детей).

По данным сайта Кремля, тема отсутствия кредитных каникул для участников контртеррористических операций в приграничье уже поднималась на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2025-го. Тогда с обращением к Владимиру Путину выступила председатель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Кабира Гасанова