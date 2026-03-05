Бывший менеджер воронежской ГК «Развитие» получил условный срок за подкуп

Вступил в силу приговор Центрального райсуда Воронежа, который в конце прошлого года назначил бывшему руководителю проекта в департаменте управления строительством ООО «СЗ "Эксперт Логистика"» (структура крупной строительной ГК «Развитие» Сергея Гончарова) Алексею Болдыжову пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года за коммерческий подкуп (ч. 7 ст. 204 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). Это следует из материалов облсуда.

Согласно тексту приговора, Болдыжев в 2022–2024 годах брал с контрагентов «Развития» деньги за приемку отдельных этапов и комплексов работ на возводимых объектах, проверку сметной документации, составление актов приемки, последующее проведение документации в систему «1С: Предприятие» для последующего согласования с генеральным директором и проведения оплаты выполненных работ. Как установил суд, в 2022–2024 годах представители ООО «СК "Приоритет"» и ООО «МСП», а также индивидуальный предприниматель заплатили Болдыжову почти 2 млн руб. Расследованием уголовного дела занимался Следственный комитет России.

Болдыжев признал вину и отказался от дачи показаний на стадии судебного следствия. С мягкостью его приговора не согласилась прокуратура, которая подала на него апелляционное представление. Воронежский облсуд оставил его без удовлетворения.

В пресс-службе ГК «Развитие» прокомментировали «Ъ-Черноземье» приговор, заверив, что застройщик «действует исключительно в правовом поле и требует этого от всех сотрудников». «В компании выстроена строгая система внутреннего контроля и профилактики нарушений, которая позволяет своевременно выявлять и пресекать любые попытки отступления от закона»,— сообщили в пресс-службе.

Сергей Толмачев, Сергей Калашников