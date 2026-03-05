Зарплаты в Тамбовской области за 2025 год выросли на 14,3% до 63 тыс. рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Тамбовской области по итогам 2025 года достигла 63 024,4 руб. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 14,3%, однако реальный рост доходов жителей региона с учетом инфляции составил лишь 3,9%.

По данным Тамбовстата, наиболее выраженный рост начислений был зафиксирован в декабре 2025 года, когда на фоне годовых премий средняя выплата достигла 80 205,5 руб. Это на 13% выше уровня декабря 2024-го. В реальном выражении декабрьские доходы прибавили 6,1%.

Несмотря на общую позитивную динамику, в ведомстве констатируют сохранение глубокого разрыва в заработках в зависимости от отрасли. Самыми обеспеченными ожидаемо оказались сотрудники финансовой и страховой сфер: их доходы превысили 91 тыс. руб., что в 1,4 раза выше среднеобластного уровня.

В реальном секторе экономики динамика выплат остается выше средней по региону. В обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе сотрудники получали в среднем 76,5 тыс. руб. и 73,5 тыс. руб. соответственно. Эти показатели на 21,4% и 16,6% превышают средние значения по области.

В то же время самыми низкооплачиваемыми остаются работники административных услуг с заработком около 37 тыс. руб., что на 41,3% ниже среднеобластного.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», по итогам первого полугодия 2025 года Тамбов занял 89-е место среди 100 крупнейших городов России по уровню зарплат, став аутсайдером макрорегиона. Средний заработок жителя облцентра в январе–июне оценивался в 58,1 тыс. руб.

Сергей Калашников