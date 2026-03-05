Воронежский суд приговорил генерала Муминджанова к 10 годам колонии

Бывший заместитель командующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему назначено десять лет колонии строгого режима со штрафом в 17,95 млн руб. Также осужденного лишили звания генерал-майора. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Черноземье» из Воронежского гарнизонного военного суда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Валерия Муминджанова арестовали в сентябре 2024 года. Согласно фабуле дела, в 2017–2023 годах он получил взятку от предпринимателя Олега Требунских за заключение контрактов на пошив головных уборов и стирку вещевого имущества военных.

30 января 2026 года господин Муминджанов частично признался во взятках. Он рассказал, что в 2019–2023 годах получил от предпринимателя 4,75 млн руб. По словам генерала, он оценивал эти деньги как дружескую материальную помощь его семье. В конце 2024 года Олег Требунских получил четыре года и четыре месяца лишения свободы за мошенничество.

