В должности главы орловского депздрава утвердили Константина Бобракова

Константина Бобракова утвердили в должности члена правительства Орловской области — руководителя департамента здравоохранения. Об этом сообщили в региональном правительстве. Он исполнял обязанности главы депздрава с декабря 2025 года.

Ранее господин Бобраков руководил территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ОМС). Исполнение его обязанностей было возложено на Ирину Страхову. Согласно Rusprofile, она еще не избавилась от приставки «и. о.».

Константин Бобраков окончил Курский государственный медицинский университет в 2000 году по специальности «Лечебное дело». В 2013 году на него были возложены обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области. С 2015 года господин Бобраков занимал должность главного врача областной психиатрической больницы, а в ноябре 2023-го его назначили руководителем территориального фонда ОМС. Помимо административной работы, он ведет преподавательскую деятельность. Константин Бобраков является доцентом кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева, а также советником при ректорате по вопросам медицинской научно-образовательной деятельности.

В середине ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что экс-заместителя главы орловского депздрава Светлану Жирову приговорили к трем годам колонии за злоупотребление полномочиями.

Кабира Гасанова