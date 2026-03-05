Для школьников приграничных белгородских школ отменили экзамены в 2026 году

Правительство РФ поддержало обращение властей Белгородской области и утвердило особый порядок сдачи экзаменов для школьников из приграничных территорий. Девятиклассники в этом году освобождаются от ОГЭ и получат аттестаты по текущей успеваемости. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Одиннадцатиклассники ЕГЭ сдают на выбор — или получают аттестат так же по текущей успеваемости, или сдают в рамках того формата, как сдают дети по всей Российской Федерации»,— пояснил глава региона. Перечень школ, на которые распространяются особые правила, в ближайшее время утвердит оперативный штаб.

В прошлом году приказом Минпросвещения такой порядок распространялся на 284 белгородских учебных заведения (всего 757 школ в Белгородской и Курской областях). В Курской области, по данным врио губернатора Александра Хинштейна, особые правила в 2025 году коснулись не менее 11,7 тыс. девятиклассников и 4,3 тыс. одиннадцатиклассников. Особый порядок действует в приграничных регионах с 2023 года.

Подробнее об отмене госэкзаменов в приграничье макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова