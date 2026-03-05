Главные новости к утру 5 марта

Три человека пострадали в Саратовской области при налете беспилотников на регион.

12 аэропортов России приостанавливали работу.

Жителя Камчатки оштрафовали на 300 тыс. руб. за донаты организации, признанной в России экстремистской.

В Иране прозвучала очередная серия взрывов. Власти Израиля сообщали о трех волнах атак со стороны Ирана.

Власти Ирана опровергли сообщения о начале наземного наступления иракских курдов.

В Ливане из-за удара БПЛА погибли три человека, пострадали еще шесть.

Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Дональда Трампа.

После взрыва на танкере в Персидском заливе началась утечка нефти.