Главные новости к утру 5 марта
Три человека пострадали в Саратовской области при налете беспилотников на регион.
12 аэропортов России приостанавливали работу.
Жителя Камчатки оштрафовали на 300 тыс. руб. за донаты организации, признанной в России экстремистской.
В Иране прозвучала очередная серия взрывов. Власти Израиля сообщали о трех волнах атак со стороны Ирана.
Власти Ирана опровергли сообщения о начале наземного наступления иракских курдов.
В Ливане из-за удара БПЛА погибли три человека, пострадали еще шесть.
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Дональда Трампа.
После взрыва на танкере в Персидском заливе началась утечка нефти.