Житель Камчатки оштрафован за донаты экстремистской организации

Камчатский краевой суд отказался смягчить приговор горсуда Петропавловска-Камчатского жителю региона, которого осудили за финансирование организации, признанной в России экстремистской, сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов Камчатки.

Из материалов уголовного дела следует, что житель Камчатки переводил деньги в поддержку одной из общественных организаций, которая в 2021 году была ликвидирована в России в связи с осуществлением экстремистской деятельности. По данным «Ъ», речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован).

Как сообщили в суде, у мужчины была оформлена ежемесячная подписка на пожертвования. Деньги с его счета списывались автоматически в течение полугода. «Через некоторое время члены экстремистской организации в переписке попросили мужчину осуществлять переводы не в российских рублях, а в крипто-валюте, так как счет, на который он переводит деньги, больше не действовал. С этим житель края не согласился и оказание материальной помощи прекратил»,— добавили там.

О переводах стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Гражданина задержали, его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, то есть предоставление средств, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистской организации).

Петропавловск-Камчатский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. При вынесении приговора суд первой инстанции учел положительные характеристики подсудимого с места жительства и работы, отсутствие судимостей, его возраст и частичное признание вины, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В апелляционной жалобе адвокат осужденного просил оправдать его подзащитного, настаивая , что у мужчины отсутствовал умысел, направленный на финансирование экстремистской деятельности и он не осознавал общественную опасность своих действий.

«Судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда, проверив материалы дела, в удовлетворении апелляционной жалобы отказала, признав изложенные в ней доводы несостоятельными. Вина осуждённого в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказана. Назначенное наказание является законным и обоснованным»,— указано в сообщении.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский