Иран опроверг сообщения о наземном наступлении курдских сил

Вооруженные силы Ирана полностью контролируют ситуацию на границах страны, заявил секретарь Совета нацбезопасности страны Али Лариджани. Ранее журналистка Fox News со ссылкой на источники сообщила, что иракские курды начали наземное наступление в Иране.

«Мы не проявим никакой снисходительности к сепаратистским группировкам в случае, если те попытаются что-либо предпринять»,— добавил Али Лариджани. Его слова приводит иранское агентство Tasnim.

Информацию о начале наступления отверг и глава региона Курдистан (входит в состав Ирака) Нечирван Барзани. Он добавил, что Демократическая партия Курдистана не намерена вступать в конфликт.

Как передает Rudaw, начало наступления опровергло и руководство бывшей Рабочей партии Курдистана — партизанской военно-политической организации, которая объявила о самороспуске в 2025 году. Аналогичное заявление сделала Партия свободы Курдистана — националистическая группировка курдов, базирующаяся в Иране и Ираке. Сообщения о наступлении отвергла и Организация борьбы Курдистана — вооруженная группировка иранских курдов, находящаяся в изгнании на территории Ирака.

Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник сообщил, что «тысячи иракских курдов» начали наземное наступление в Иране. Об этом же писали израильские СМИ.

По информации CNN, США вели переговоры о вооружении курдов, чтобы спровоцировать восстание в Иране. Администрация президента Соединенных Штатов назвала публикацию ложью.