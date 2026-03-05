После взрыва на танкере у берегов Кувейта началась утечка нефти

Командир одного из нефтяных танкеров в Персидском заливе сообщил о взрыве на судне. Он уточнил, что рядом находилось еще одно небольшое судно, которое покинуло район после взрыва.

Об инциденте сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Ведомство уточнило, что нефтяной танкер стоял на якоре в 30 морских милях (55 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

Как добавило UKMTO, после взрыва на танкере началась утечка нефти. Само судно начало заполняться водой. Все члены экипажа находятся в безопасности.