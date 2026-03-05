Сенат США отказался ограничить военные полномочия Трампа в операции в Иране

Сенат США не поддержал инициативу, которая запретила бы Дональду Трампу вести военную операцию против Ирана без прямого согласия Конгресса. По итогам голосования 53 сенатора высказались против, 47 — за.

Как сообщает CBS News, инициаторами выступили сенатор-демократ Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол. Документ предусматривает прекращение операции американских вооруженных сил против Ирана, которая не была санкционирована Конгрессом.

Это уже вторая неудачная попытка сенатора Тима Кейна ограничить военные полномочия президента США, отмечает CBS News. Аналогичное голосование провалилось в июне 2025 года после ударов США по иранским ядерным объектам.

Накануне голосования лидер демократов в Сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию президента США за «постоянно меняющиеся цели и задачи» в Иране. Республиканцы высказались об опасности ограничений в момент, когда операция еще не завершена.