В Иране прозвучала очередная серия взрывов

В Тегеране и Куме прозвучали взрывы, передает иранское агентство Tasnim. Один из ударов нанесен по территории международного аэропорта «Мехрабад» в столице Ирана.

Как уточняет агентство, в Тегеране взрывы также прозвучали в нескольких районах на западе и севере города. В Куме на севере Ирана взрывы прозвучали в окрестностях города. По информации Tasnim, удару подвергся один из военных гарнизонов.

Армия обороны Израиля заявляла о «дополнительной волне ударов» по военной инфраструктуре Ирана в Тегеране.