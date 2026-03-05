Три человека ранены при налете БПЛА в Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о налете беспилотников на регион. По предварительным данным, пострадали три человека.

Как уточнил господин Бусаргин в Telegram-канале, повреждены несколько гражданских объектов. На местах работают профильные службы.

Угроза атаки БПЛА действует в Саратовской области примерно с 22:00 мск. Аэропорт Саратова приостановил работу. Роман Бусаргин уточнял, что в некоторых районах региона может работать воздушная сирена.