Минздрав Ливана сообщил о трех погибших при ударах Израиля по Бейруту

Трое ливанцев погибли из-за ударов израильских беспилотников по автомобилям, которые ехали по шоссе возле аэропорта Бейрута. Еще шесть человек ранены. Об этом сообщил Минздрав Ливана.

Как передает ливанский телеканал Al Jadeed, первый БПЛА ударил по автомобилю, в котором находился один из командиров движения «Хезболла». Второй беспилотник ударил по автомобилю, который ехал поблизости.

Армия обороны Израиля подтверждала удар по Бейруту. Там добавили, что в результате атаки убит один из членов «Хезболлы».