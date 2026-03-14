История «призраков»
Как сложились судьбы разоблаченных в 2010-м российских разведчиков-нелегалов
Многие из нелегалов, прозванных с подачи ФБР призраками, проработали под прикрытием не один десяток лет. Переданная американским спецслужбам информация привела летом 2010 года к аресту нескольких человек, которых позже выслали в Россию по обмену. Их истории до и после — в материале “Ъ”.
Михаил Васенков и Вики Пелаес
Хуан Ласаро
Михаил Васенков, самый опытный из разоблаченных агентов, в 1968 году окончил двухгодичные курсы высшей школы КГБ, овладел испанским, английским и французским языками. В 1975 году начал разведывательную деятельность, оказавшись в Испании, и к 1979-му легализовался в Перу под именем Хуан Ласаро. Начал строить карьеру фотожурналиста, путешествовал по Латинской Америке, заводил знакомства среди политиков и бизнесменов.
В 1983 году, с разрешения руководства, женился на перуанской журналистке Вики Пелаес и усыновил ее сына Вальдо. Спустя два года пара переехала в пригород Нью-Йорка, где у них родился сын Хуан. В США Ласаро продолжал разведывательную деятельность под видом журналиста, возглавляя нелегальную резидентуру. Параллельно успел защитить докторскую диссертацию по политологии, устроиться преподавателем в вуз, получить черный пояс по карате и множество наград в плавании.
В 1990 году получил звание Героя Советского Союза. В 2004-м уволен на пенсию в звании полковника, однако продолжал вести разведывательную деятельность вплоть до ареста в 2010 году.
«Это профессионал высшего класса, о котором, если бы не предательство, никогда бы не узнали в США»,— говорил источник “Ъ” в 2010 году.
Вики Пелаес до знакомства с Хуаном Ласаро работала журналистской в Перу. В Нью-Йорке она стала колумнистом испаноязычной газеты El Diario La Prensa, где часто критиковала внешнюю политику США. В 2010-м была арестована вместе с мужем. Во время следствия отрицала, что знала о происхождении супруга и о его связях с российской разведкой.
После обмена шпионами супруги жили в Москве. Вики Пелаес некоторое время писала для «РИА Новости». В 2013 году пара переехала в Перу. В 2020-м Михаил Васенков был официально рассекречен, его биография появилась на сайте Службы внешней разведки. Умер 6 апреля 2022 года в Куско (Перу). Прах захоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Сын Вики Пелаес от первого брака Вальдо Марискаль переезжал жить в Москву, работает архитектором. Сын Пелаес и Васенкова Хуан, единственный из восьми детей арестованных агентов, остался жить в США и построил там карьеру пианиста. С 2022 года работает в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. До отправки в Америку у Михаила Васенкова также родилась дочь Мария.
Андрей Безруков и Елена Вавилова
Дональд Хитфилд и Трейси Фоули
Андрей Безруков родился в 1960 году в Канске (Красноярский край). В 1983-м окончил факультет истории Томского государственного университета, где познакомился с будущей женой Еленой Вавиловой (родилась в 1962 году в Томске). Пара была отобрана для работы в нелегальной разведке. В конце 1980-х после подготовки и освоения английского и французского языков отправлены за границу под именами Дональда Хитфилда и Трейси Фоули.
В первой половине 1990-х пара легализовалась и проживала в Канаде. Там у них родились двое сыновей: Тимоти (Тимофей) и Александр (Алекс). «Муж присутствовал на родах, чтобы я случайно не заговорила по-русски»,— рассказала Елена Вавилова в 2025-м. Случай почти копирует яркий эпизод советского сериала про разведчиков «Семнадцать мгновений весны».
С 1995 года супруги проживали в Париже, в 1999-м переехали в США. В этот период они активно учились. Хитфилд получил степень бакалавра международной экономики (1995), степень магистра международного бизнеса (1997) и уже в США — степень магистра по государственному управлению в Школе управления имени Джона Кеннеди при Гарварде (2000). Госпожа Фоули окончила канадский Университет Макгилла.
Трейси Фоули на церемонии вручения диплома Гарварда Дональду Хитфилду, около 2000 года
В США супруги поселились в городе Кембридж, штат Массачусетс. После учебы в Гарварде Хитфилд работал консультантом-специалистом по стратегическому планированию в компании Global Partners. Позже основал консалтинговую компанию Future Map, где занимался созданием систем стратегического прогнозирования и планирования. Фирма имела филиалы в Париже и Сингапуре. Также господин Хитфилд был членом «фабрики мысли» World Future Society, завел множество знакомств среди высокопоставленных чиновников, предпринимателей и профессуры. Фоули работала в США агентом по недвижимости.
После обмена и до 2024 года Андрей Безруков работал советником президента корпорации «Роснефть». Сейчас занимает пост президента Ассоциации экспорта технологического суверенитета. Доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, вел авторскую колонку в газете «Известия». Автор книги «Россия и мир в 2020 году. Контуры тревожного будущего» (2015). Имеет звание полковника СВР в отставке, орден Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Елена Безрукова работает в ГМК «Норильский никель», является лектором общества «Знание» и экспертом в межличностных коммуникациях. Член Союза писателей России, выпустила несколько шпионских романов и в соавторстве с мужем — книгу по нетворкингу. Имеет звание полковника СВР в отставке, орден «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
История семьи Безруковых стала основой сюжета для сериала «Американцы» (2015, США). В 2022 году в России вышел сериал «Русские» — экранизация одного из романов Елены Безруковой. Сами супруги — весьма медийные персоны, вместе и порознь часто участвуют в телепередачах и подкастах, дают интервью.
Дети Тимофей и Александр были отправлены в Россию вслед за родителями и в 2010 году получили российское гражданство. Они никогда не говорили по-русски и с рождения считали себя канадцами. Канадского гражданства, однако, они были лишены, так как их родители находились в стране незаконно. Решение властей было оспорено в суде, и в 2019 году Тимоти и Александр восстановлены в правах и продолжают жить в Канаде. «Я не представляю угрозы. Я гражданин Канады, и я здесь, чтобы строить свою жизнь самостоятельно»,— комментировал ситуацию Александр Вавилов.
Владимир и Лидия Гурьевы
Ричард и Синтия Мерфи
Супруги Владимир и Лидия Гурьевы были направлены за границу в конце 1980-х. Въехали в США по подложным документам на имя Ричарда и Синтии Мерфи. Они успешно ассимилировались, поселившись в пригороде городка Монтклер штата Нью-Джерси, в получасе езды от Манхэттена. Вели жизнь простых людей, стригли газон, выращивали цветы, а их дочери, родившиеся в США, ходили в местную школу.
Синтия Мерфи получила степень MBA в Колумбийском университете и устроилась бухгалтером на Манхэттене, общалась с финансистами, собирала сведения по экономике США. Ее муж Ричард отучился в аспирантуре Новой школы Нью-Йорка. После учебы не занимал публичных должностей, вел дела через консалтинговые структуры и занимался домашним хозяйством, периодически встречаясь с другими нелегалами и сотрудниками российского посольства.
Правнучка советского генсека Нина Хрущева (объявлена иноагентом), профессор в Новой школе Нью-Йорка и научный руководитель Ричарда Мерфи, так характеризовала своего подопечного: «У него был сильный русский акцент и невероятно несчастный русский характер. Я знала, что он не американец. Я понимала, что это очень странно».
Слежка за парой началась в 2004 году, а в 2006-м сотрудники ФБР провели обыск в доме Мерфи-Гурьевых, получив доступ к шифрам. С тех пор они могли читать их сообщения, направляемые парой в Россию.
После депортации супруги поселились в Москве. Вскоре к ним присоединились дочери, которым на момент ареста родителей было 7 и 11 лет. Как и другие разведчики-нелегалы из «группы Чапман», 18 октября 2010 года были удостоены высших государственных наград от президента Дмитрия Медведева.
Лидия Гурьева
Лидия Гурьева в 2012 работала советником во «Внешэкономбанке», сейчас занимает должность исполнительного директора ВЭБ.РФ. Владимир Гурьев в 2021 году был исполнительным директором IT-компании «Пангео Горизонт». ООО контролируется Pangeo Capital, который был создан экс-главой «ВЭБ Капитала» Юрием Кудимовым, высланным в 1985 году из Великобритании.
В 2017-м в США за $340 тыс. был продан дом супругов Мерфи в Монтклере площадью 550 кв. м, конфискованный американским правительством.
Михаил и Наталья Куцик (Переверзева)
Майкл Зоттоли и Патрисия Миллз
Михаил Куцик (жил в США под именем Майкла Зоттоли) прибыл в Америку в 2001 году, Наталья Переверзева (выдавала себя за канадку Патрисию Миллз) — в 2003-м. Оба учились в Вашингтонском университете Ботелла, в 2006 году получили степени бакалавров в области бизнеса. Годом ранее официально оформили брак.
В течение следующих трех лет пара проживала в Сиэтле, где у них родились двое сыновей. Патрисия занималась воспитанием детей и вела домашнее хозяйство. Зоттоли сменил несколько сфер деятельности. Коллеги по телекоммуникационной компании, где он работал бухгалтером, отзывались о нем как о замкнутом и рассеянном сотруднике с сильным акцентом.
В поле зрения ФБР пара попала в 2004 году. Удалось установить, что они принимали в своем доме шифрованные радиосигналы, неоднократно выезжали в Нью-Йорк для встречи с курьерами. В 2006-м спецслужбы зафиксировали, как Майкл Зоттоли раскопал в парке пакет с десятками тысяч долларов, двумя годами ранее зарытый другим агентом — Ричардом Мерфи.
«Если Майкл Зоттоли и Патрисия Миллз тайно были российскими шпионами, то они блестяще, достойно "Оскара", поддерживали свою маскировку под скучную молодую пару из Сиэтла, беззаветно преданную своему маленькому сыну»,— писала Seattle Times.
Сергей Степашин вручил Наталье Куцик почетную грамоту за поддержку мероприятий Императорского православного палестинского общества, 2014 год
Наталья Куцик (Переверзева) уже в конце 2010 года получила должность советника президента «Транснефти» по внешнеэкономическим вопросам. К 2023-му дослужилась до должности директора департамента коммуникаций. В 2025 году выступала на ПМЭФе в качестве генерального директора «Пангео Фарма».
Михаил Куцик в 2012 году работал в «Газпроме». В 2021-м фигурировал в СМИ в качества директора одного из департаментов в ПАО «Транснефть». В 2023 году упоминался уже в качестве заместителя вице-президента компании.
Анна Романова (Чапман, в девичестве Кущенко)
Анна Кущенко родилась 23 февраля 1982 года в Волгограде (по другой информации — в Харькове) в семье советского дипломата и, вероятно, высокопоставленного офицера КГБ. В интервью “Ъ” бывший зампред правительства РФ Сергей Иванов, служивший в КГБ, заявлял, что знаком с Василием Кущенко, а его дочь Анну знает с детства.
В 1999 году поступила на экономфак в РУДН. В 2001-м во время туристической поездки в Лондон познакомилась с сотрудником студии звукозаписи Алексом Чапманом, за которого вышла замуж и получила британский паспорт. После окончания учебы Анна с мужем переехала в Лондон, где пара быстро разошлась. Бывший муж утверждал, что супруга стремилась к материальному благополучию, часто ходила на вечеринки, встречалась с богатыми иностранцами. После ареста и высылки Чапман ее лондонская соседка в интервью Daily Mail утверждала, что Анна была любовницей Бориса Березовского. В 2006 году Анна вернулась в Россию, где работала над стартапом по поиску объектов недвижимости, но он так и не «взлетел».
В феврале 2010 году Анна Чапман приехала в США, где начала развивать проект по поиску арендного жилья в Нью-Йорке. Впоследствии американская сторона утверждала, что Чапман обменивалась электронными данными с сотрудниками российского посольства.
В июне того же года она была скомпрометирована сотрудником ФБР. Представившись Романом, он сообщил ей кодовую фразу и попросил передать фальшивый паспорт другому «российскому агенту», на что госпожа Чапман вначале согласилась. Однако позже, заподозрив провокацию, Анна вышла на связь с Москвой и поделилась опасениями. Тогда ФБР арестовало всю десятку российских агентов, посчитав, что они могут получить приказ об эвакуации.
После ареста Анна Чапман стала символом шпионского скандала из-за своей привлекательной внешности и опубликованных интимных фотографий. В СМИ она получила прозвище Агент 90-60-90. В американском Tonight Show в июле 2010 года у комика Джея Лено состоялся следующий диалог с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом:
—Есть ли у нас такие же привлекательные шпионы?
— Позвольте мне внести ясность. Это была не моя идея отправить ее обратно…
После высылки из США Чапман была лишена британского гражданства. По возвращении в Москву снялась в двух эротических фотосессиях для журнала «Максим» и «Жара». С 2010 по 2015 год работала в структурах Фондсервисбанка. В 2010-м входила в общественный совет «Молодой гвардии Единой России». С 2011 года работает ведущей на телеканале РЕН ТВ, сегодня ведет авторскую программу «Тайны Чапман». В 2024-м выпустила автобиографический приключенческий роман «БондиАнна. В Россию с любовью». В прошлом году возглавила частное учреждение культуры «Музей отечественной разведки», зарегистрированное по адресу пресс-бюро СВР.
В 2013 году в Twitter (ныне — Х) предлагала жениться на себе беглому агенту ЦРУ Эдварду Сноудену, скрывавшемуся от властей США в московском аэропорту. Аккаунт Сноудена, оказавшийся поддельным, отреагировал незамедлительно: «Я бы женился на Чапман, несмотря ни на что. Черт возьми, только посмотрите на нее!»
Михаил Семенко
Михаил Семенко — самый молодой из группы российских агентов, арестованных в США в 2010 году. Родился в 1982 году в Благовещенске, а в 2005-м окончил кафедру китаеведения в Амурском государственном университете (АмГУ), проведя один учебный год в Китае. Овладел английским, испанским, португальским и китайским языками.
После окончания АмГУ под своим настоящим именем переехал в США, в 2008 году получил степень магистра международных отношений и востоковедения Университета Сетон-Холл в Нью-Джерси, параллельно проходил практику в Американском совете по внешней политике в Вашингтоне. Пытался устроиться на работу в ключевые аналитические центры, имеющие связи с правительством New America Foundation и Carnegie Endowment (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией). В 2008–2009 годах работал координатором в исследовательской компании The Conference Board, а позже устроился в туркомпанию, которая отправляла в Россию испано- и китайскоговорящих туристов.
На странице Михаила Семенко в социальной сети «ВКонтакте» его друг в 2008 году написал: «Салют нашему доблестному шпиону, в глубоком тылу подлых америкосов!!! Помни заветы Мао, разрушай поганую экономику империализма изнутри!»
В поле зрения ФБР Семенко попал всего за три недели до ареста, когда его засекли при отправке шифрованных сообщений сотруднику российского посольства, уже замешанному в контактах с другими агентами. Из-за отсутствия веских доказательств разведывательной деятельности самых молодых агентов Михаила Семенко и Анну Чапман решено было дополнительно дискредитировать. Сотрудник ФБР, выдавая себя за российского дипломата, дал Семенко задание, которое тот выполнил — и был арестован вместе с другими агентами 27 июня 2010 года.
О судьбе Михаила Семенко после обмена известно мало. В русскоязычных СМИ писали, что он работал в компании «Мечел», много путешествует по миру.