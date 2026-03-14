История «призраков»

В марте 1952 года родился перебежчик Александр Потеев, бывший полковник Службы внешней разведки (СВР), заочно осужденный за госизмену. Именно его считают виновным в провале сети российских нелегальных разведчиков, одним из членов которой была «агент 90-60-90» Анна Чапман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стенд «Шпион по соседству», посвященный сотрудников СВР особого резерва, в Международном музее шпионажа, Вашингтон Фото: @IntlSpyMuseum Слева направо: Лидия Гурьева, Наталья Переверзева, Анна Чапман, Елена Вавилова, Вики Пелаес, второй ряд: Владимир Гурьев, Михаил Куцик, Михаил Васенков, Андрей Безруков и Михаил Васенков. Все были задержаны ФБР 27 июня 2010 года в США Фото: U.S. Marshals / AP Монумент сотрудникам внешней разведки всех времен в Ясенево Фото: Пресс-бюро СВР России Следующая фотография 1 / 3 Стенд «Шпион по соседству», посвященный сотрудников СВР особого резерва, в Международном музее шпионажа, Вашингтон Фото: @IntlSpyMuseum Слева направо: Лидия Гурьева, Наталья Переверзева, Анна Чапман, Елена Вавилова, Вики Пелаес, второй ряд: Владимир Гурьев, Михаил Куцик, Михаил Васенков, Андрей Безруков и Михаил Васенков. Все были задержаны ФБР 27 июня 2010 года в США Фото: U.S. Marshals / AP Монумент сотрудникам внешней разведки всех времен в Ясенево Фото: Пресс-бюро СВР России

Многие из нелегалов, прозванных с подачи ФБР призраками, проработали под прикрытием не один десяток лет. Переданная американским спецслужбам информация привела летом 2010 года к аресту нескольких человек, которых позже выслали в Россию по обмену. Их истории до и после — в материале “Ъ”.

Михаил Васенков и Вики Пелаес Хуан Ласаро Михаил Васенков, самый опытный из разоблаченных агентов, в 1968 году окончил двухгодичные курсы высшей школы КГБ, овладел испанским, английским и французским языками. В 1975 году начал разведывательную деятельность, оказавшись в Испании, и к 1979-му легализовался в Перу под именем Хуан Ласаро. Начал строить карьеру фотожурналиста, путешествовал по Латинской Америке, заводил знакомства среди политиков и бизнесменов. Предыдущая фотография Магшот Михаила Васенкова Фото: U.S. Marshals Service Магшот Вики Пелаес Фото: U.S. Marshals Service Следующая фотография 1 / 2 В 1983 году, с разрешения руководства, женился на перуанской журналистке Вики Пелаес и усыновил ее сына Вальдо. Спустя два года пара переехала в пригород Нью-Йорка, где у них родился сын Хуан. В США Ласаро продолжал разведывательную деятельность под видом журналиста, возглавляя нелегальную резидентуру. Параллельно успел защитить докторскую диссертацию по политологии, устроиться преподавателем в вуз, получить черный пояс по карате и множество наград в плавании. В 1990 году получил звание Героя Советского Союза. В 2004-м уволен на пенсию в звании полковника, однако продолжал вести разведывательную деятельность вплоть до ареста в 2010 году. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Васенков в юности Фото: @juanlazaropiano Михаил Васенков со своим сыном Хуаном Ласаро Фото: @juanlazaropiano Удостоверение преподавателя общественного колледжа Манхэттена (Городской университет Нью-Йорка) на имя Хуана Ласаро Фото: Federal Bureau of Investigation Нарисованный от руки код на миллиметровой бумаге, который Хуан Лазаро использовал для шифрования сообщений Фото: Federal Bureau of Investigation Михаил Васенков с медалью «Золотая Звезда» Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации Следующая фотография 1 / 5 Михаил Васенков в юности Фото: @juanlazaropiano Михаил Васенков со своим сыном Хуаном Ласаро Фото: @juanlazaropiano Удостоверение преподавателя общественного колледжа Манхэттена (Городской университет Нью-Йорка) на имя Хуана Ласаро Фото: Federal Bureau of Investigation Нарисованный от руки код на миллиметровой бумаге, который Хуан Лазаро использовал для шифрования сообщений Фото: Federal Bureau of Investigation Михаил Васенков с медалью «Золотая Звезда» Фото: Служба внешней разведки Российской Федерации «Это профессионал высшего класса, о котором, если бы не предательство, никогда бы не узнали в США»,— говорил источник “Ъ” в 2010 году. Вики Пелаес до знакомства с Хуаном Ласаро работала журналистской в Перу. В Нью-Йорке она стала колумнистом испаноязычной газеты El Diario La Prensa, где часто критиковала внешнюю политику США. В 2010-м была арестована вместе с мужем. Во время следствия отрицала, что знала о происхождении супруга и о его связях с российской разведкой. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вики Пелаес у себя дома в Лиме, декабрь 1984 года Фото: Diario La Republica / Reuters Сыновья Вики Пелаес Вальдо Марискаль (слева) и Хуан Хосе Ласаро и ее сестра Ракель Пелаес Окампо в июле 2010 года Фото: Louis Lanzano / AP Слева направо: Вики Пелаес, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Ласаро на заседании федерального суда Манхэттена Фото: Elizabeth Williams / AP Следующая фотография 1 / 3 Вики Пелаес у себя дома в Лиме, декабрь 1984 года Фото: Diario La Republica / Reuters Сыновья Вики Пелаес Вальдо Марискаль (слева) и Хуан Хосе Ласаро и ее сестра Ракель Пелаес Окампо в июле 2010 года Фото: Louis Lanzano / AP Слева направо: Вики Пелаес, Ричард и Синтия Мерфи, Хуан Ласаро на заседании федерального суда Манхэттена Фото: Elizabeth Williams / AP После обмена шпионами супруги жили в Москве. Вики Пелаес некоторое время писала для «РИА Новости». В 2013 году пара переехала в Перу. В 2020-м Михаил Васенков был официально рассекречен, его биография появилась на сайте Службы внешней разведки. Умер 6 апреля 2022 года в Куско (Перу). Прах захоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Васенков с женой Вики Пелаес Фото: @juanlazaropiano Дочь Михаила Васенкова Мария и сын Хуан Ласаро-младший, 2018 год Фото: @juanlazaropiano Фото: @juanlazaropiano Михаил Васенков со своим псом Осо Фото: @juanlazaropiano Следующая фотография 1 / 4 Михаил Васенков с женой Вики Пелаес Фото: @juanlazaropiano Дочь Михаила Васенкова Мария и сын Хуан Ласаро-младший, 2018 год Фото: @juanlazaropiano Фото: @juanlazaropiano Михаил Васенков со своим псом Осо Фото: @juanlazaropiano Сын Вики Пелаес от первого брака Вальдо Марискаль переезжал жить в Москву, работает архитектором. Сын Пелаес и Васенкова Хуан, единственный из восьми детей арестованных агентов, остался жить в США и построил там карьеру пианиста. С 2022 года работает в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. До отправки в Америку у Михаила Васенкова также родилась дочь Мария.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Вавилов с канадским паспортом Фото: Chris Helgren / Reuters Тим (слева) и Алекс Фоули после ареста родителей в 2010 году Фото: Elise Amendola / AP Следующая фотография 1 / 2 Александр Вавилов с канадским паспортом Фото: Chris Helgren / Reuters Тим (слева) и Алекс Фоули после ареста родителей в 2010 году Фото: Elise Amendola / AP

Владимир и Лидия Гурьевы Ричард и Синтия Мерфи Супруги Владимир и Лидия Гурьевы были направлены за границу в конце 1980-х. Въехали в США по подложным документам на имя Ричарда и Синтии Мерфи. Они успешно ассимилировались, поселившись в пригороде городка Монтклер штата Нью-Джерси, в получасе езды от Манхэттена. Вели жизнь простых людей, стригли газон, выращивали цветы, а их дочери, родившиеся в США, ходили в местную школу. Предыдущая фотография Магшот Владимира Гурьева Фото: U.S. Marshals Service Магшот Лидии Гурьевой Фото: U.S. Marshals Service Следующая фотография 1 / 2 Синтия Мерфи получила степень MBA в Колумбийском университете и устроилась бухгалтером на Манхэттене, общалась с финансистами, собирала сведения по экономике США. Ее муж Ричард отучился в аспирантуре Новой школы Нью-Йорка. После учебы не занимал публичных должностей, вел дела через консалтинговые структуры и занимался домашним хозяйством, периодически встречаясь с другими нелегалами и сотрудниками российского посольства. Правнучка советского генсека Нина Хрущева (объявлена иноагентом), профессор в Новой школе Нью-Йорка и научный руководитель Ричарда Мерфи, так характеризовала своего подопечного: «У него был сильный русский акцент и невероятно несчастный русский характер. Я знала, что он не американец. Я понимала, что это очень странно». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ричард Мерфи (слева) и Кристофер и 11-й фигурант шпионского скандала Роберт Кристофер Метсос Фото: FBI Кристофер Метсос (Павел Капустин) был задержан на Кипре и освобожден под залог, после чего скрылся от преследования и до сих пор находится в розыске Фото: FBI Ричард Мерфи (слева) и Кристофер Метсос во время встречи в районе Куинс Нью-Йорка Фото: FBI Аннулированный паспорт на имя Синтии Хопкинс Фото: FBI Паспорт на имя Ричарда Мерфи Фото: FBI Пропуск Колумбийского университета Синтии Мерфи Фото: FBI Пропуск Новой школы (Нью-Йорк) Ричарда Мерфи Фото: FBI Следующая фотография 1 / 7 Ричард Мерфи (слева) и Кристофер и 11-й фигурант шпионского скандала Роберт Кристофер Метсос Фото: FBI Кристофер Метсос (Павел Капустин) был задержан на Кипре и освобожден под залог, после чего скрылся от преследования и до сих пор находится в розыске Фото: FBI Ричард Мерфи (слева) и Кристофер Метсос во время встречи в районе Куинс Нью-Йорка Фото: FBI Аннулированный паспорт на имя Синтии Хопкинс Фото: FBI Паспорт на имя Ричарда Мерфи Фото: FBI Пропуск Колумбийского университета Синтии Мерфи Фото: FBI Пропуск Новой школы (Нью-Йорк) Ричарда Мерфи Фото: FBI Слежка за парой началась в 2004 году, а в 2006-м сотрудники ФБР провели обыск в доме Мерфи-Гурьевых, получив доступ к шифрам. С тех пор они могли читать их сообщения, направляемые парой в Россию. После депортации супруги поселились в Москве. Вскоре к ним присоединились дочери, которым на момент ареста родителей было 7 и 11 лет. Как и другие разведчики-нелегалы из «группы Чапман», 18 октября 2010 года были удостоены высших государственных наград от президента Дмитрия Медведева. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Гурьева

Фото: Экономическая летопись России Лидия Гурьева в 2012 работала советником во «Внешэкономбанке», сейчас занимает должность исполнительного директора ВЭБ.РФ. Владимир Гурьев в 2021 году был исполнительным директором IT-компании «Пангео Горизонт». ООО контролируется Pangeo Capital, который был создан экс-главой «ВЭБ Капитала» Юрием Кудимовым, высланным в 1985 году из Великобритании. В 2017-м в США за $340 тыс. был продан дом супругов Мерфи в Монтклере площадью 550 кв. м, конфискованный американским правительством.

Михаил и Наталья Куцик (Переверзева) Майкл Зоттоли и Патрисия Миллз Михаил Куцик (жил в США под именем Майкла Зоттоли) прибыл в Америку в 2001 году, Наталья Переверзева (выдавала себя за канадку Патрисию Миллз) — в 2003-м. Оба учились в Вашингтонском университете Ботелла, в 2006 году получили степени бакалавров в области бизнеса. Годом ранее официально оформили брак. Предыдущая фотография Магшот Михаила Куцика Фото: U.S. Marshals Service Магшот Натальи Куцик-Переверзевой Фото: U.S. Marshals Service Следующая фотография 1 / 2 В течение следующих трех лет пара проживала в Сиэтле, где у них родились двое сыновей. Патрисия занималась воспитанием детей и вела домашнее хозяйство. Зоттоли сменил несколько сфер деятельности. Коллеги по телекоммуникационной компании, где он работал бухгалтером, отзывались о нем как о замкнутом и рассеянном сотруднике с сильным акцентом. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева направо: Патрисия Миллз, Майкл Зоттоли и Михаил Семенко в федеральном суде Федеральный суд в Александрии, штат Виргиния Фото: Dana Verkouteren / AP Майкл Зоттоли у Коламбус-серкл возле Центрального парка Нью-Йорка Фото: FBI Ричард Мерфи в Нью-Йорке Фото: FBI Майкл Зоттоли и Ричард Мерфи (спиной) Фото: FBI Ричард Мерфи (слева) и Майкл Зоттоли Фото: FBI Свидетельство о рождении на имя Майкла Зоттоли Фото: FBI Водительское удостоверение штата Виргиния Майкла Зоттоли Фото: FBI Майкл Зоттоли по пути на встречу с Ричардом Мерфи Фото: FBI Следующая фотография 1 / 8 Слева направо: Патрисия Миллз, Майкл Зоттоли и Михаил Семенко в федеральном суде Федеральный суд в Александрии, штат Виргиния Фото: Dana Verkouteren / AP Майкл Зоттоли у Коламбус-серкл возле Центрального парка Нью-Йорка Фото: FBI Ричард Мерфи в Нью-Йорке Фото: FBI Майкл Зоттоли и Ричард Мерфи (спиной) Фото: FBI Ричард Мерфи (слева) и Майкл Зоттоли Фото: FBI Свидетельство о рождении на имя Майкла Зоттоли Фото: FBI Водительское удостоверение штата Виргиния Майкла Зоттоли Фото: FBI Майкл Зоттоли по пути на встречу с Ричардом Мерфи Фото: FBI В поле зрения ФБР пара попала в 2004 году. Удалось установить, что они принимали в своем доме шифрованные радиосигналы, неоднократно выезжали в Нью-Йорк для встречи с курьерами. В 2006-м спецслужбы зафиксировали, как Майкл Зоттоли раскопал в парке пакет с десятками тысяч долларов, двумя годами ранее зарытый другим агентом — Ричардом Мерфи. «Если Майкл Зоттоли и Патрисия Миллз тайно были российскими шпионами, то они блестяще, достойно "Оскара", поддерживали свою маскировку под скучную молодую пару из Сиэтла, беззаветно преданную своему маленькому сыну»,— писала Seattle Times. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Степашин вручил Наталье Куцик почетную грамоту за поддержку мероприятий Императорского православного палестинского общества, 2014 год

Фото: Ippo Наталья Куцик (Переверзева) уже в конце 2010 года получила должность советника президента «Транснефти» по внешнеэкономическим вопросам. К 2023-му дослужилась до должности директора департамента коммуникаций. В 2025 году выступала на ПМЭФе в качестве генерального директора «Пангео Фарма». Михаил Куцик в 2012 году работал в «Газпроме». В 2021-м фигурировал в СМИ в качества директора одного из департаментов в ПАО «Транснефть». В 2023 году упоминался уже в качестве заместителя вице-президента компании.

Анна Романова (Чапман, в девичестве Кущенко) Анна Кущенко родилась 23 февраля 1982 года в Волгограде (по другой информации — в Харькове) в семье советского дипломата и, вероятно, высокопоставленного офицера КГБ. В интервью “Ъ” бывший зампред правительства РФ Сергей Иванов, служивший в КГБ, заявлял, что знаком с Василием Кущенко, а его дочь Анну знает с детства. Магшот Анны Чапман

Фото: U.S. Marshals Service В 1999 году поступила на экономфак в РУДН. В 2001-м во время туристической поездки в Лондон познакомилась с сотрудником студии звукозаписи Алексом Чапманом, за которого вышла замуж и получила британский паспорт. После окончания учебы Анна с мужем переехала в Лондон, где пара быстро разошлась. Бывший муж утверждал, что супруга стремилась к материальному благополучию, часто ходила на вечеринки, встречалась с богатыми иностранцами. После ареста и высылки Чапман ее лондонская соседка в интервью Daily Mail утверждала, что Анна была любовницей Бориса Березовского. В 2006 году Анна вернулась в Россию, где работала над стартапом по поиску объектов недвижимости, но он так и не «взлетел». В феврале 2010 году Анна Чапман приехала в США, где начала развивать проект по поиску арендного жилья в Нью-Йорке. Впоследствии американская сторона утверждала, что Чапман обменивалась электронными данными с сотрудниками российского посольства. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Съемка наружного наблюдения за Анной Чапман Фото: FBI Номер The Daily Telegraph с интервью бывшего мужа Анны Чапман Алекса Фото: Luke MacGregor / Reuters Визитка Анны Чапман как основательницы стартапа NYC Rentals Фото: FBI Ноутбук Анны Чапман, с которого она выходила на связь с центром, выставлен в Музее шпионажа Фото: FBI Следующая фотография 1 / 4 Съемка наружного наблюдения за Анной Чапман Фото: FBI Номер The Daily Telegraph с интервью бывшего мужа Анны Чапман Алекса Фото: Luke MacGregor / Reuters Визитка Анны Чапман как основательницы стартапа NYC Rentals Фото: FBI Ноутбук Анны Чапман, с которого она выходила на связь с центром, выставлен в Музее шпионажа Фото: FBI В июне того же года она была скомпрометирована сотрудником ФБР. Представившись Романом, он сообщил ей кодовую фразу и попросил передать фальшивый паспорт другому «российскому агенту», на что госпожа Чапман вначале согласилась. Однако позже, заподозрив провокацию, Анна вышла на связь с Москвой и поделилась опасениями. Тогда ФБР арестовало всю десятку российских агентов, посчитав, что они могут получить приказ об эвакуации. В чем обвиняли разоблаченных агентов После ареста Анна Чапман стала символом шпионского скандала из-за своей привлекательной внешности и опубликованных интимных фотографий. В СМИ она получила прозвище Агент 90-60-90. В американском Tonight Show в июле 2010 года у комика Джея Лено состоялся следующий диалог с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом: —Есть ли у нас такие же привлекательные шпионы? — Позвольте мне внести ясность. Это была не моя идея отправить ее обратно… Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анна Чапман на премьерном показе фильма «Новая подружка» Франсуа Озона в «Гоголь-центре», 2014 год Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Анна Чапман на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер» в книжном магазине «Республика», 2011 год Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин Анна Чапман на съезде «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), декабрь 2010 года Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP Следующая фотография 1 / 3 Анна Чапман на премьерном показе фильма «Новая подружка» Франсуа Озона в «Гоголь-центре», 2014 год Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Анна Чапман на чтениях колумнистов журнала «Русский Пионер» в книжном магазине «Республика», 2011 год Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин Анна Чапман на съезде «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), декабрь 2010 года Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP После высылки из США Чапман была лишена британского гражданства. По возвращении в Москву снялась в двух эротических фотосессиях для журнала «Максим» и «Жара». С 2010 по 2015 год работала в структурах Фондсервисбанка. В 2010-м входила в общественный совет «Молодой гвардии Единой России». С 2011 года работает ведущей на телеканале РЕН ТВ, сегодня ведет авторскую программу «Тайны Чапман». В 2024-м выпустила автобиографический приключенческий роман «БондиАнна. В Россию с любовью». В прошлом году возглавила частное учреждение культуры «Музей отечественной разведки», зарегистрированное по адресу пресс-бюро СВР. В 2013 году в Twitter (ныне — Х) предлагала жениться на себе беглому агенту ЦРУ Эдварду Сноудену, скрывавшемуся от властей США в московском аэропорту. Аккаунт Сноудена, оказавшийся поддельным, отреагировал незамедлительно: «Я бы женился на Чапман, несмотря ни на что. Черт возьми, только посмотрите на нее!»

В июне 2010 году в США были арестованы 10 граждан России и Перу, включая Анну Чапман (на фото). Им было предъявлено обвинение в незаконном сотрудничестве с СВР, которое, по данным следствия, заключалось в поиске и развитии связей с кругами, влияющими на политику США. В июле того же года была обменяна на четырех российских граждан, ранее обвиненных в шпионаже против России Фото: Константин Чалабов / РИА Новости В июле 2018 года в Вашингтоне по обвинению в сговоре с целью шпионажа в интересах российского правительства была задержана 29-летняя Мария Бутина. По данным Минюста США, ее задачей было проникновение в организации, имеющие влияние на американскую политику. 8 августа защита россиянки согласилась на ограничение доступа к документам по делу Фото: AP В декабре 2010 года по подозрению в шпионаже в пользу России была задержана помощница британского депутата Майка Хэнкока Екатерина Затуливетер. Вскоре МВД Великобритании выдало ордер на депортацию «в интересах национальной безопасности». Сама Затуливетер утверждала, что не работала на разведку. Спецкомиссия по иммиграционным апелляциям удовлетворила жалобу россиянки на это решение, признав отсутствие доказательств связей с ФСБ или СВР Фото: Елена Пахомова / РИА Новости Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг в 1918 году подозревалась в шпионаже в пользу Англии, в том же году покинула Россию. Была любовницей главы британской миссии Роберта Локкарта — одного из участников «заговора послов». В 1920-1933 годах состояла в отношениях с писателем Максимом Горьким. До встречи с Горьким и после их расставания состояла в отношениях с Гербертом Уэллсом. После эмиграции трижды приезжала в Москву, что дало британской прессе основания полагать, что она сотрудничала с советской разведкой. В 1920-е годы британское посольство сообщило MI5, что «она очень опасная женщина». Еще одним основанием стали частые встречи с Гаем Берджессом — агентом советской разведки, переехавшим в СССР в 1951 году, опасаясь разоблачения Елена Феррари (имя при рождении — Ольга Ревзина) принимала участие в Гражданской войне, прошла путь от сестры милосердия до разведчицы в тылу войск генерала Деникина. В 1921 году участвовала в покушении на Петра Врангеля в Турции. В 1922 году под прикрытием начинающей поэтессы заводила знакомства с Максимом Горьким, Виктором Шкловским, Владиславом Ходасевичем и другими в Берлине. В том же году стала помощником нового резидента разведуправления в Париже. В начале 1920-х годов для выполнения заданий также отбывала в Италию. В 1925 году вернулась в СССР и до 1930 года не участвовала в разведдеятельности. Позже вновь отбыла в Париж, но в 1933 году вернулась обратно после серии провалов советской агентуры в Европе. Параллельно со службой выпускала сборники стихотворений. В 1938 году приговорена к расстрелу по обвинению в шпионаже против СССР, в 1957 году была посмертно реабилитирована Фото: Минобороны России Известной актрисе Ольге Чеховой, племяннице жены писателя Антона Чехова, приписывают сотрудничество с советской разведкой. Несмотря на отсутствие документальных подтверждений, после окончания войны западная пресса утверждала о ее работе на СССР. Серго Берия в книге «Мой отец - Лаврентий Берия» с уверенностью заявил, что Чехова была агентом разведки, отметив, что она долгое время сотрудничала с его отцом и то, что ему даже известно, кто ее вербовал. В своих мемуарах генерал-лейтенант Павел Судоплатов сообщил, что ее намеревались привлечь для ликвидации Гитлера Фото: Deutsches Bundesarchiv Исполнительница русских народных песен и романсов Надежда Плевицкая (псевдоним — «Фермерша») сотрудничала с управлением внешней разведки НКВД в 1930-е годы (в 1931 году подписала обязательство о сотрудничестве с советской разведкой). В обязанности входило укрепление связей с деятелями Русского общевоинского союза (РОВС) и других белых организаций. Плевицкая также занималась копированием секретных документов организации и выполняла роль связной. 5 октября 1940 года скончалась в тюрьме города Ренн, где отбывала 20-летний срок заключения за соучастие в похищении главы РОВС Евгения Миллера Фото: Книга "Надежда Плевицкая" / Книга София Познанская (псевдоним — «Анна/Аннет») была шифровальщицей в разведывательной сети «Красная капелла». Работала в группе, действовавшей во Франции и Бельгии. 29 сентября 1942 вскоре после ареста покончила с собой Фото: Еврейский исторический институт Эмануэла Рингельблюма Галина Федорова (при рождении — Маркина; один из псевдонимов — «Жанна») работала органах госбезопасности с 1939 года. В 1946 году зачислена на работу во внешнюю разведку. Работала шпионом-нелегалом вместе с супругом Михаилом в Западной Европе. География деятельности — Испания, Португалия, Великобритания и Италия. На активной службе находилась более 25 лет. Скончалась 26 мая 2010 года Фото: из личного архива Галины Федоровой Лидия Лисовская (псевдоним — «Лик») в 1930-х годах была балериной в Варшаве. В годы войны работала официанткой в казино хозштаба оккупационных войск в Украине, экономкой командующего восточными армиями особого назначения генерал-майора Макса Ильгена. В этом качестве заводила знакомства с немецкими офицерами и собирала о них информацию, которые передавала партизанскому отряду «Победители». 26 октября 1944 года была застрелена вблизи села Каменка Фото: из личного архива Лидии Лисовской Елизавета Мукасей (псевдоним — «Эльза»). В 1939-1943 годах находилась в США со своим мужем, который занимал пост вице-консула. Под этим прикрытием заводили знакомства с представителями творческой элиты США. В 1955-1977 годах работала вместе с мужем в странах Западной Европы, включая Швейцарию и Францию, передавали полученную от других агентов информацию в Москву. В 1977 году вернулась в СССР, занималась подготовкой новых кадров. Является свекровью режиссера Светланы Дружининой Фото: из личного архива Елизаветы Мукасей Супруга известного скульптора Сергея Коненкова — Маргарита Коненкова (при рождении — Воронцова; псевдоним — «Лукас»), согласно мемуарам генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, работала в США под руководством жены резидента НКВД в США Василия Зарубина. Входила в ближайшее окружение физиков Оппенгеймера и Эйнштейна (на фото). С последним ее также связывали романтические отношения. В ее обязанности входило «оказания влияние» на ученых, занятых разработкой ядерного оружия в рамках проекта «Манхэттен». Находилась в США в 1923-1945 годах, в дальнейшем вернулась в СССР Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Анна Филоненко работала в органах госбезопасности с 1938 года. В 1944-1960 годах вместе с мужем Михаилом находилась в странах Азии, Южной Америки, США и Португалии. В 1960 году вернулась в СССР, в 1963 году — уволена в запас. Выступала консультантом фильма «Семнадцать мгновений весны» Фото: из личного архива Анны Филоненко Анна Морозова (псевдонимы — «Резеда», «Лебедь») в годы войны возглавляла разведывательно-диверсионную подпольную группу в Сеще Смоленской области, с лета 1944 года — входила в группу «Джек» в Польше. 31 декабря 1944 года погибла в ходе боя. В фильме «Вызываем огонь на себя» использован ее образ Фото: из личного архива Анны Морозовой Известная актриса и прима Киевского оперного театра Раиса Капшученко (творческий псевдоним — Раиса Окипная) в годы войны входила в разведывательно-диверсионную группу. Была вхожа в круги немецкого военного начальства. 6 ноября 1942 года была казнена Фото: из личного архива Раисы Окипной Детская писательница Зоя Воскресенская (псевдонимы — «Ирина», «мадам Ярцева») была на службе в органах госбезопасности с 1929 года. В 1935-1939 годах — заместитель резидента разведки НКВД в Финляндии, официально — глава представительства «Интурист» в Хельсинки. Михаил Семенко Михаил Семенко — самый молодой из группы российских агентов, арестованных в США в 2010 году. Родился в 1982 году в Благовещенске, а в 2005-м окончил кафедру китаеведения в Амурском государственном университете (АмГУ), проведя один учебный год в Китае. Овладел английским, испанским, португальским и китайским языками. Магшот Михаила Семенко

Фото: U.S. Marshals Service После окончания АмГУ под своим настоящим именем переехал в США, в 2008 году получил степень магистра международных отношений и востоковедения Университета Сетон-Холл в Нью-Джерси, параллельно проходил практику в Американском совете по внешней политике в Вашингтоне. Пытался устроиться на работу в ключевые аналитические центры, имеющие связи с правительством New America Foundation и Carnegie Endowment (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией). В 2008–2009 годах работал координатором в исследовательской компании The Conference Board, а позже устроился в туркомпанию, которая отправляла в Россию испано- и китайскоговорящих туристов. На странице Михаила Семенко в социальной сети «ВКонтакте» его друг в 2008 году написал: «Салют нашему доблестному шпиону, в глубоком тылу подлых америкосов!!! Помни заветы Мао, разрушай поганую экономику империализма изнутри!» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Семенко перед подводной лодкой С-56 во Владивостоке Фото: @mikhail.semenko Михаил Семенко в Чикаго у мемориала ветеранам войны, 2008 год Фото: @mikhail.semenko Михаил Семенов на вручении дипломов в Университете Сетон-Холл Фото: @mikhail.semenko Водительское удостоверение и студенческая карта Университета Сетон-Холл Михаила Семенко Фото: fbi Михаил Семенко перед зданием Белого дома в Вашингтоне Фото: Одноклассники Следующая фотография 1 / 5 Михаил Семенко перед подводной лодкой С-56 во Владивостоке Фото: @mikhail.semenko Михаил Семенко в Чикаго у мемориала ветеранам войны, 2008 год Фото: @mikhail.semenko Михаил Семенов на вручении дипломов в Университете Сетон-Холл Фото: @mikhail.semenko Водительское удостоверение и студенческая карта Университета Сетон-Холл Михаила Семенко Фото: fbi Михаил Семенко перед зданием Белого дома в Вашингтоне Фото: Одноклассники В поле зрения ФБР Семенко попал всего за три недели до ареста, когда его засекли при отправке шифрованных сообщений сотруднику российского посольства, уже замешанному в контактах с другими агентами. Из-за отсутствия веских доказательств разведывательной деятельности самых молодых агентов Михаила Семенко и Анну Чапман решено было дополнительно дискредитировать. Сотрудник ФБР, выдавая себя за российского дипломата, дал Семенко задание, которое тот выполнил — и был арестован вместе с другими агентами 27 июня 2010 года. О судьбе Михаила Семенко после обмена известно мало. В русскоязычных СМИ писали, что он работал в компании «Мечел», много путешествует по миру.

Дмитрий Квасов